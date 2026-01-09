AMD Ryzen AI 9 HX 470 搭載、次世代AIミニPC「AI X1 Pro-470」CES 2026 で初公開
2026年1月6日、MICRO COMPUTER（HK）TECH LIMITED が運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、米国・ラスベガスで開催される CES 2026 にて、最新の AMD Ryzen AI 9 HX 470 プロセッサーを搭載した次世代AIミニPC「Minisforum AI X1 Pro-470」を初公開いたしました。
本製品の正式発売に先立ち、早期アクセス登録を開始いたしました。早期アクセスにご登録いただくことで、製品に関する最新情報をいち早く受け取ることが可能です。また、早期アクセス登録者様には、発売日当日にご利用いただける7,500円割引クーポンを進呈いたします。
事前登録により、最新情報を逃すことなく、お得に製品をご検討いただけます。
「AI X1 Pro-470」商品ページ：[https://bit.ly/4sv6us4]
早期アクセス概要
内容： AI X1 Pro-470 発売前情報の先行案内
特典： 発売日当日使用可能 7,500円割引クーポン
登録方法： Minisforum日本公式サイトより登録
対象製品： Minisforum AI X1 Pro-470
商品ページ： [https://bit.ly/4sv6us4]
Minisforumについて
Minisforum（ミニスフォーラム）は、高性能かつコンパクトなミニPCを中心に、日常用途からビジネス、制作、研究分野まで多様なニーズに応える製品を展開するグローバルブランドです。
まもなく発売される「AI X1 Pro-470」は、ローカルAI時代に対応した高性能ミニPCとして、業務効率の向上とワークフローの進化を継続的に支援します。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
