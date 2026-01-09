『城とドラゴン』|『ゴジラ』コラボイベントを1月16日（金）より開催決定！本日よりXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で『ゴジラ』との復刻コラボイベントが決定し、2026年1月16日（金）より開催することをお知らせいたします。
◆『城とドラゴン』|『ゴジラ』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_godzilla-2/
1月16日（金）より『城とドラゴン』11周年間近のスペシャルイベント、『ゴジラ』とのコラボイベントを復刻開催することが決定いたしました。今回は大怪獣に扮した城ドラキャラの激レアお着替えが『城とドラゴン』に登場するほか、「ちびゴジラ」たちのカワイイ剣士お着替えも登場！また1月9日（金）からは公式Xにて「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」がコラボに先駆けてスタートいたします。キャンペーンへのご参加お待ちしております！
【コラボ開催期間】2026年1月16日（金）19:00 ～ 1月30日（金）23:59
『城とドラゴン』にコラボ限定の怪獣お着替えが登場！
期間中「大怪獣のアバたま」に「メカゴジラ」「ビオランテ」「ファイヤーラドン」をモチーフとした城ドラキャラの激レアお着替えや、コラボ限定の剣士お着替え「ちびビオランテセット」がコラボ限定で登場します。さらに、前回登場した「シン・ゴジラ」などのお着替えも復刻登場いたします！そのほか、レア城主イベントやSP討伐イベントなど、コラボ期間限定のイベントも実施いたしますので、1月16日（金）からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※限定の城ドラキャラお着替えは1月16日（金）19:00より「大怪獣のアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「大怪獣のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」開催
コラボ復刻開催を記念して、「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォローし、対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラゴジラコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
■開催期間
2026年1月9日（金）ポスト後 ～ 1月16日（金）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay（R）」1000円分 10名様
引用リポスト賞：大怪獣のアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォロー
（2）キャンペーン対象ポストをハッシュタグ「＃城ドラゴジラコラボ」をつけて引用リポストまたはリポスト
