伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(所在地：静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階、運営：株式会社村の駅)では、2026年1月、寒い季節でもお買い物を楽しんでいただける体験型イベントを多数開催いたします。

お子様から大人まで気軽に参加できるボウリングやわなげ、ルーレット企画をはじめ、食卓でうれしい調味料や野菜、当店一番人気のお土産物「黒麦まんじゅう」などを扱うイベントが盛りだくさん！地元のお客様はもちろん、熱海桜や梅まつりの観光で熱海を訪れたお客様にもお楽しみいただけるイベントです。

ぜひ一足早い春を迎える1月の熱海、伊豆・村の駅 ラスカ熱海店へお立ち寄りくださいませ。





お楽しみカーニバル開催！

熱海の名物「黒麦まんじゅう」から春の味も登場！





■イベント概要

●1月10日(土)・11日(日)

うまうまボウリング (1回324円・税込)

2026年の干支、午年にかけて「うま」というキーワードがつく当店自慢の商品をかけてボウリングチャレンジ！

新年の運気をかけたボウリングでオリジナル万能調味料の「うま塩だれ」をはじめとした、「うま」い調味料や人気のお菓子をゲットしましょう！





●1月13日(火)

野菜つめ放題 (1回540円・税込)

制限時間30秒以内に袋に詰め放題の大人気企画。今回は普段のおうちごはんの必需品、じゃがたまにんじんをご用意！

毎月13日はラスカ熱海館内にてJRE POINT3倍企画も実施しております！

【内容】国産じゃがいも、国産にんじん、国産たまねぎ





●1月17日(土)・18日(日)

野菜わなげ (1回216円・税込)

わっかを投げて入った場所に合わせた季節のお野菜、くだものをゲット！

ご年配のお客様からお子様までワイワイ盛り上がる人気イベントです。

【予定景品】国産 じゃがいも・国産にんじん・国産たまねぎ・国産お米 など





●1月20日(火)

大寒たまご！たまごピンポンキャッチ！ (1回108円・税込)

大寒卵とは、日本の二十四節気の中でも一年で最も寒い「大寒」の時期に産まれた卵のこと。寒さの中で鶏が力を蓄えて産むため、昔から「一年を元気に過ごすための縁起物」として大切にされてきました。

本イベントでは、そんな縁起の良い大寒卵に、静岡県産のブランド卵「富士の名月」をご用意しました。

ピンポン玉をつかめた数だけ、たまごをゲット！ シンプルながらドキドキ感が楽しい、日本の四季も感じていただけるお得感満載のイベントです。





●1月24日(土)・25日(日)

黒麦まんじゅうルーレット (1回216円・税込)

当店一番人気のお土産物「黒麦まんじゅう」を味わっていただけるイベントもご用意しました。

熱海「來宮神社」様に毎年奉納しており、熱海で無病息災の縁起物とされている「麦こがし」を生地に練りこんだしっとりもちもち食感の温泉まんじゅうです。

ルーレットを回して、出た目の数だけ黒麦まんじゅうをゲット。最低2個、最高5個まで当たるチャンス！お土産にも、今日のおやつにもぴったりなイベントです。





●1月31日(土)・2月1日(日)

梅まつり (1回324円・税込)

熱海梅園では、毎年1月から春にかけて「熱海梅まつり」が開催され、日本で最も早く春の訪れを感じられるイベントとして多くの観光客でにぎわいます。

この梅まつりの開催時期にあわせ、伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では、熱海の季節感をより身近に楽しんでいただける梅まつりにちなんだ「釣り」イベントを実施いたします。

制限時間30秒で釣り上げた梅の数に応じて、梅にちなんだ景品をゲット！

さっぱりとした梅の味わいで、冬から春への季節の移ろいをお楽しみください。





※各イベントは商品がなくなり次第、または時間になり次第終了となります。 内容・景品は変更となる場合がございます。

※イベントでご用意する農産物の品目、品種、産地等が変更になる場合がございます。









■過去のイベントの様子

毎月13日はラスカ熱海全館の「JRE POINT3倍イベント」に合わせて、お野菜やフルーツの詰め放題イベントを開催中！





過去のイベントの様子





■伊豆・村の駅 ラスカ熱海店について

JR熱海駅直結のショッピングセンター「ラスカ熱海」1階に位置し、伊豆・静岡を中心とした新鮮な農産物や加工品、人気のお土産を取り揃えています。熱海や伊豆をはじめ全国各地の「うまいもん」とともに、地域の生産者が丹精込めて育てた野菜や果物を販売しています。観光のお客様から地元のお客様まで、幅広くご利用いただいている店舗です。店内併設の「黒麦まんじゅう本舗」は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、伊豆・村の駅 ラスカ熱海店内にて黒麦まんじゅうを販売し続けております。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しいおまんじゅうと共に、熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁をお届けしてまいります。









＜店舗概要＞

店舗名： 伊豆・村の駅 ラスカ熱海店

所在地： 静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階

時間 ： 9:00～19:00

TEL ： 0557-81-0051

URL ： https://www.muranoeki.com/shop/lusca.html









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

公式HP ： http://www.muranoeki.com/