公益社団法人 顔と心と体研究会では、2月14日(土)13時から、第21回「顔と心と体」セミナーを開催します。今回は、ノンフィクション作家で当法人顧問の梯 久美子先生にご講演いただき、当法人理事長のかづきれいこと対談します。









やなせたかし氏とその妻・暢さんをモデルにしたNHK連続テレビ小説『あんぱん』が放送され、大きな話題になったことは記憶に新しいところです。やなせたかし氏が1973年に創刊した雑誌『詩とメルヘン』で、編集者としてともに仕事をし、晩年まで親交を重ねてこられたのが、梯久美子先生です。梯先生は、2025年3月に、「やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく」(文春文庫)を上梓しています。この本は、やなせたかし氏の「愛と勇気に生きた稀有な生涯」を「評伝の名手が心を込めて綴る」同氏の伝記の「決定版」と高く評価されています。また、2015年には「勇気の花がひらくとき やなせたかしとアンパンマンの物語」(フレーベル館)と題する、子供向けの伝記も著わされています。これは小学校の教科書にも採用されています。

やなせたかし氏について熟知している梯先生が、同氏の創作の背景や作品に込めた思いを語ります。

また、梯先生は、2000年に、雑誌の特集で「かづきメイク」を担当したことをきっかけに、かづきれいこと出会い、AERAの人気連載「現代の肖像」での密着取材の後、『リハビリメイク 生きるための技』など、約10冊のかづきれいこの書籍の制作にも携わってくださいました。25年来の親交のある梯先生とかづきれいこが対談します。

是非ご参加ください。





日時 ：2026年2月14日(土) 13:00～15:00(受付開始：12:30)

会場 ：地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅付近

(確定次第、参加者にご連絡します。)

定員 ：会場 20名 ／ オンライン 40名

スケジュール：12:30～13:00 開場・受付

13:00～14:10 梯久美子先生

「アンパンマンはなぜ顔を食べさせるのか

～やなせたかしの『いのちの哲学』」

14:10～15:00 対談 梯先生×かづきれいこ

参加費 ：当法人正会員・1級、3級資格者：2,000円／

一般(非会員)：2,500円／

協力会員・学生：無料





詳細およびお申込みはこちらから

https://www.kaokokorokarada.org/seminar_21

申込締切：2026年2月6日(金)









■講師プロフィール(敬称略)

梯 久美子





梯 久美子(かけはし くみこ) ノンフィクション作家

1961(昭和36)年熊本県生れ。北海道大学文学部卒業。編集者を経て文筆業に。『散るぞ悲しき』で2006(平成18)年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞、同書は米・英・仏・伊など世界8カ国で翻訳出版されている。2016年に刊行された『狂うひと「死の棘」の妻・島尾ミホ』は翌年、読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞、講談社ノンフィクション賞の3賞を受賞した。他の著書に『世紀のラブレター』『昭和二十年夏、僕は兵士だった』『昭和の遺書―55人の魂の記録』『百年の手紙―日本人が遺したことば』『廃線紀行―もうひとつの鉄道旅』『愛の顛末―純愛とスキャンダルの文学史』『原民喜―死と愛と孤独の肖像』など多数。









■団体概要

団体名 ： 公益社団法人 顔と心と体研究会

代表者 ： 代表理事 内田 嘉壽子(かづきれいこ)

所在地 ： 〒160-0017 東京都新宿区左門町20 四谷メディカルビル5F

設立 ： 2000年7月(2014年10月公益法人として認可される。)

事業内容： (1)メイクボランティア活動

(2)調査研究活動

(3)普及啓発活動

(4)メンタルメイクセラピスト資格認証事業

URL ： https://www.kaokokorokarada.org/





かづきれいこ





内田 嘉壽子(かづきれいこ)

傷ややけどなどの痕をカバーし、それに伴う精神的ケアも行うメイクを自ら開発。生まれつき心臓病を抱え、肌の悩みを感じていた経験を踏まえ、心も体も健康になるためのメイクの啓発活動を展開。メイクの価値を高めるため「外観の社会学」「外観の化粧学」「化粧の心理学」をテーマに講演活動も行っている。









何かご不明な点がございましたら、事務局までお知らせください。

よろしくお願い申し上げます。