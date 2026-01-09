本プログラムは、サイバー攻撃を想定したBCPの在り方を、実際に「使える」「判断できる」担当者の育成を目的として設計しています。サイバー攻撃、とりわけランサムウェアは、IT部門だけの問題ではなく、事業継続そのものを脅かす経営リスクです。そのためBCP担当者には、技術的詳細に踏み込まずとも、共通言語で全社・経営層と議論し、危機時に実効的な判断を下せる力が求められます。国際的に通用するサイバーセキュリティのフレームワークである「NIST CSF 2.0」を軸に、その構造と考え方を理解した上で、BCP担当者がどこで、どのように関与すべきかを体系的に学びます。さらに、最新のランサムウェア事例やサプライチェーン・クラウド依存といった現実的な脅威を分析し、演習を通じて「自社ならどうするか」を具体的に考える経験を積みます。これにより、受講者は①サイバー攻撃を事業影響の観点で捉える力、②Respond（対応）・Recover（復旧）を中心としたBCPの実践的設計力、③CSFを活用して自組織のサイバーセキュリティの成熟度を評価・改善する力を身につけます。

開催概要

日 時：2026年3月12日（木） 9時45分～17時30分 ※開場 9時30分会 場：odorana（旧katana）六本木セミナー室 東京都港区六本木２丁目２-６ 六本木福吉町ビル 8階対象者：官民組織の経営層、情報システム、サイバーセキュリティー、 リスクマネジメント、BCP、危機管理担当者、その教育に携わる人など講 師：プリンシプルBCP研究所所長 林田 朋之氏受講料：一般 8万8000円/人（税込） リスク対策.PRO会員 5万5000円/人（税込） ※チーム契約の場合、1人分の受講料で2人参加可能。3人目以降は1人あたり半額。定 員 ：18人 ※先着順 ※最少催行人数（6人）に達しない場合、開催を中止する場合がございます。

https://academy.risktaisaku.com/professional/professional11/