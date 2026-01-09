◆新ダンジョン実装！

本日のアップデートにて、新たなダンジョン「氷原の辺境」「水龍王 波濤の間」を実装しました。待ち受けるボスモンスターを撃破することで、キャラクターレベル70以上の強力な装備を獲得できます。高難度ダンジョンに挑戦して、キャラクターをさらに強化しましょう！

【アップデート情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12939&news_type=3

◆アイテムモール最新情報！

アイテムモールでは冒険に役立つアイテムが詰まった「睦月スタートセット★」や、虹色ルーレットマネーをお得に獲得できる各種「新春ルーレットセット★」が登場しました。さらに虹色ルーレットでは新幻神「アスガルドの神狼・フェンリル」や、女性用アバター「フローリーラビットドレス」の獲得チャンス！

【アイテムモール情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12941&news_type=6【幻神情報の詳細】https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12940&news_type=6

**◆タイトル概要**

タイトル：幻想神域 Echo of Cubeジャンル：カラフルファンタジーMMORPG対応環境：PC（Windows）開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

**▼ダウンロードは** https://dl.moonrabi.jp/installer/EOC/downloader.exe?_gl=1*oxg30x*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU5MzUyMTEuQ2owS0NRaUFvNFRLQmhEUkFSSXNBR1cyOWJlWkRwN2lyX1JkdmJQbERQTV9aS29neTZ0NU1WdTBoa1JiSnNsYzFhdGctSm9jN19FYnFETWFBbG0yRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NjE5MDc4NjU0LjE3NjMzNDA5ODkuMzY3MzkzMzQ0LjE3NjU5NTY2MTYuMTc2NTk1NzI1Ng..※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

**◆公式情報****公式サイト：** https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2**公式X：** https://x.com/geneco_PR**公式Discord：** https://discord.gg/tSrGbYKsmN

