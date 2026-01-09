株式会社TCL JAPAN ELECTRONICSは、2026年1月9日(金)から11日(日)まで東京ビッグサイトで開催される「東京eスポーツフェスタ2026」に出展し、ゲーミング体験をさらに進化させる最新製品を展示します。

大画面での圧倒的スケール感、ゲーミングモニターでの精緻な映像表現。ゲームの世界を余すことなく体験できる特別なブースをご用意しました。本ブースでは、ゲームシーンにおけるTCLの革新的な取り組みをご紹介します。





画像1





さらに、参考出品として最新のディスプレイ技術を搭載したゲーミングモニターも展示。

・量子ドット Mini LED採用モデル：2機種

・OLED採用モデル：1機種





これらは、ゲームや映像コンテンツをより鮮明かつ臨場感あふれるものにするために開発されたモデルです。

加えて、高精細な映像表示を可能にするタブレット2機種も参考出品。ゲームだけでなく、動画視聴やクリエイティブ用途にも最適な製品ラインアップをご紹介します。





画像2





【開催概要】

イベント名：東京eスポーツフェスタ2026

開催日時 ：2026年1月9日(金)～11日(日)

・ビジネスデイ ：1月9日(金)

・パブリックデイ：1月10日(土)・11日(日)

会場 ：東京ビッグサイト 南1・2ホール(東京都江東区有明3-11-1)

詳しくは、 https://tokyoesportsfesta.jp/

ぜひ、東京eスポーツフェスタでTCLの革新的な取り組みをご体感ください。