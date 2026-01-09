毎年恒例、未唯mieの新春ライブ “Pink Lady Night”ビルボードライブ公演限定オリジナルグッズを発売！
株式会社阪神コンテンツリンクでは、2026年1月10日（土）と1月12日（月・祝）に開催される未唯mieのビルボードライブ公演を記念して、限定オリジナルグッズを、2026年1月9日（金）17：00より、オンラインショップ【Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）】にて販売いたします。
金色の扇子を背景に、桂由美が手掛けた赤い着物姿の未唯mieの公演限定アクリルキーホルダー、公演当日は会場にて数量限定での販売も予定しております。ぜひこの機会にお買い求めください。
■商品詳細
『未唯mie 仙波清彦 Produce 未唯mie Sings 新春 “Pink Lady Night” 2026』公演限定オリジナルグッズ
■販売情報
・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」
2026年1月9日（金）17：00より販売開始
特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/mie_2026
・公演当日会場販売：各公演日の開場時間より販売開始予定（数量限定）
■公演情報
2026年1月10日（土） ビルボードライブ大阪（大阪／梅田）
1stステージ 開場 14：00 ／ 開演 15：00 2ndステージ 開場 17：00 ／ 開演 18：00
2026年1月12日（月・祝） ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）
1stステージ 開場 14：00 ／ 開演 15：00 2ndステージ 開場 17：00 ／ 開演 18：00
『未唯mie 仙波清彦 Produce 未唯mie Sings 新春 “Pink Lady Night” 2026』
2010年から続く、新春恒例の大人気シリーズ“Pink Lady Night”が、今年もビルボードライブにて開催！ピンク・レディーとしてのキャリアを経て、ソロアーティストとしても進化を続ける未唯mieが、久米大作による新たなアレンジを施したピンク・レディーの名曲の数々を、仙波清彦率いる和楽器主体の大編成バンドとともに贅沢に披露するスペシャルライブ。打楽器の波動や鐘の音は、邪気払いに効果覿面と言われており、新年の開運や厄除けにもぴったり。豪華絢爛なパフォーマンスと艶やかな衣装で贈る、新たな年の幕開けにふさわしい特別なステージをどうぞお楽しみに。
★関連URL★
・Official Site： http://web-mie.com/
・Billboard Live： https://www.billboard-live.com
■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）
音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。
★ショップサイト★
・ https://shop.merchan.jp 【(c)Merchan.jp (c)2026株式会社 阪神コンテンツリンク】
＜会社概要＞
株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION
本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F
資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）
事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業
株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/503a644f8e56c1210cf70e51857a1831af2cba15.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1