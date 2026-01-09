株式会社SLCが株式投資の新バイブル『日本一たのしく学べる株スクールMETSの教科書 ～初級編～』をAmazon PODにて発売開始！

ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、株式会社SLCの最新作、株式投資の新バイブル『日本一たのしく学べる株スクール METSの教科書 ～初級編～』を2026年1月9日（金）よりAmazon POD書籍で販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。

【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/4814926936
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。

『日本一たのしく学べる株スクール METSの教科書 ～初級編～』

【内容紹介】
なぜ、多くの人は「資産運用」を難しく、怖いものだと感じてしまうのでしょうか？
それは、正しい「マネーリテラシー」を持たず、詐欺被害への不安があるからです。

資産を堅実に増やすためには、新NISAや分散投資といった基本を押さえればいいのです。

動画と連動した本書で学べば、
あなたも「資産を守り、育てられる投資家」になれます。

ただし、甘い誘惑や詐欺には気をつけてほしいので、しっかりと本質的な「運用スキル」の授業をしたいと思います。
みなさんを「守る、増やす、人生を豊かにする」の3つのステップで導きます。

資産運用は本来、人生の選択肢を広げるものです。
お金の不安をなくし、自由と安心感を手に入れる。
さぁ、新NISAからチャート分析、裏技的な攻略法まで楽しみながら学びましょう。

本書があなたの未来を豊かに変えます！

【目次】
第1章　株式投資を楽しもう　～株取引編～
第2章　NISAのポイントをおさえよう　～NISA（少額投資非課税制度）編～
第3章　積み立て投資用商品を選ぼう　～NISA（つみたて投資枠）編～
第4章　分散投資と投資信託を学ぼう　～投資信託・ファンドラップ編～
第5章　長期投資で資産を育てよう　～ドル・コスト平均法（定額購入法）編～
第6章　株主限定の特典をもらおう　～株主優待編～
第7章　配当利回りを計算してみよう　～配当利回り編～
第8章　割安株を見つけよう　～PER＆PBR編～
第9章　株の情報収集のコツを学ぼう　～情報収集編～
第10章　チャート分析で買い時を予想しよう　～ローソク足＆チャート編～
StepUpコラム　売買のタイミングを見極める「テクニカル分析」とは？
第11章　テンバガー銘柄を狙ってみよう　～このまま使える「テンバガー」編～
第12章　信用取引で売買収益を増やそう　～信用取引編～
第13章　株主優待をお得に手に入れよう　～優待クロス取引編～
第14章　短期投資で値上がり益を狙おう　～ＩＰＯとＰＯの違い編～
第15章　ＩＰＯを攻略しよう！　～ＩＰＯ投資の基本から攻略法や裏技まで編～
【特別講義録】投資詐欺に騙されない方法と、恐ろしい金融ＭＬＭ

【著者プロフィール】
株式会社SLC（所在地：愛知県名古屋市、代表：岡島大樹）
https://utage-system.com/page/9EoMeOiXOsxY?ftid=5DJneESnZKAD
2018年設立。株式投資教育サービス「日本一たのしく学べる株スクールMETS」を運営。「株式投資家を増やし、日本を豊かにする」をパーパスに掲げ、日本経済の停滞を打破する鍵は、投資家マインドを持つ国民の育成にあるとの考えのもと、投資教育事業に取り組んでいる。