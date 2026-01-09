株式会社SLCが株式投資の新バイブル『日本一たのしく学べる株スクールMETSの教科書 ～初級編～』をAmazon PODにて発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、株式会社SLCの最新作、株式投資の新バイブル『日本一たのしく学べる株スクール METSの教科書 ～初級編～』を2026年1月9日（金）よりAmazon POD書籍で販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】https://www.amazon.co.jp/dp/4814926936
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
『日本一たのしく学べる株スクール METSの教科書 ～初級編～』
【内容紹介】
なぜ、多くの人は「資産運用」を難しく、怖いものだと感じてしまうのでしょうか？
それは、正しい「マネーリテラシー」を持たず、詐欺被害への不安があるからです。
資産を堅実に増やすためには、新NISAや分散投資といった基本を押さえればいいのです。
動画と連動した本書で学べば、
あなたも「資産を守り、育てられる投資家」になれます。
ただし、甘い誘惑や詐欺には気をつけてほしいので、しっかりと本質的な「運用スキル」の授業をしたいと思います。
みなさんを「守る、増やす、人生を豊かにする」の3つのステップで導きます。
資産運用は本来、人生の選択肢を広げるものです。
お金の不安をなくし、自由と安心感を手に入れる。
さぁ、新NISAからチャート分析、裏技的な攻略法まで楽しみながら学びましょう。
本書があなたの未来を豊かに変えます！
【目次】
第1章 株式投資を楽しもう ～株取引編～
第2章 NISAのポイントをおさえよう ～NISA（少額投資非課税制度）編～
第3章 積み立て投資用商品を選ぼう ～NISA（つみたて投資枠）編～
第4章 分散投資と投資信託を学ぼう ～投資信託・ファンドラップ編～
第5章 長期投資で資産を育てよう ～ドル・コスト平均法（定額購入法）編～
第6章 株主限定の特典をもらおう ～株主優待編～
第7章 配当利回りを計算してみよう ～配当利回り編～
第8章 割安株を見つけよう ～PER＆PBR編～
第9章 株の情報収集のコツを学ぼう ～情報収集編～
第10章 チャート分析で買い時を予想しよう ～ローソク足＆チャート編～
StepUpコラム 売買のタイミングを見極める「テクニカル分析」とは？
第11章 テンバガー銘柄を狙ってみよう ～このまま使える「テンバガー」編～
第12章 信用取引で売買収益を増やそう ～信用取引編～
第13章 株主優待をお得に手に入れよう ～優待クロス取引編～
第14章 短期投資で値上がり益を狙おう ～ＩＰＯとＰＯの違い編～
第15章 ＩＰＯを攻略しよう！ ～ＩＰＯ投資の基本から攻略法や裏技まで編～
【特別講義録】投資詐欺に騙されない方法と、恐ろしい金融ＭＬＭ
【著者プロフィール】
株式会社SLC（所在地：愛知県名古屋市、代表：岡島大樹）
https://utage-system.com/page/9EoMeOiXOsxY?ftid=5DJneESnZKAD
2018年設立。株式投資教育サービス「日本一たのしく学べる株スクールMETS」を運営。「株式投資家を増やし、日本を豊かにする」をパーパスに掲げ、日本経済の停滞を打破する鍵は、投資家マインドを持つ国民の育成にあるとの考えのもと、投資教育事業に取り組んでいる。
