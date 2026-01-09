ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」キャラクターバースデーイベント 『我愛羅バースデー2026』 1月16日（金）～1月19日（月）の期間限定で3つのイベントを開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、砂隠れの里「五代目風影」である我愛羅の誕生日を記念し、2026年1月16日（金）から、我愛羅の誕生日である1月19日（月）の期間限定で『我愛羅バースデー2026』を開催いたします。
本イベントでは、作中でも大人気のキャラクター“我愛羅”の誕生日（1月19日）を祝して3つのコンテンツを企画いたしました。「我愛羅タトゥーシール 来場者限定プレゼント」では、期間中にアトラクションへご入場されたお客様全員に、この４日間でしか配布されない、我愛羅のトレードマーク“愛”シールをプレゼントいたします。また、「復活！我愛羅の砂絵ア－ト」では、過去に開催し大好評だった、色鮮やかな砂を使って我愛羅をデザインする“世界に1つだけの砂絵アート”をお楽しみいただけます。「我愛羅の瓢箪重量チャレンジ」では、忍里で大好評販売中の「我愛羅の瓢箪バッグ」を使い、荷物の重量を当てる“重さ当てゲーム”に挑戦することができます。正解した方には、「NARUTO&BORUTO 忍里」限定の我愛羅の“ゲマキ”風ブロマイドの2種から1つ、お好きな方をプレゼントいたします。
ナルトの永遠のライバルであり親友の1人である我愛羅。作中でも大人気の我愛羅のお誕生日のお祝いは、ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」で盛大に盛り上がりましょう！
■『我愛羅バースデー2026』 概要
実施期間：
2026年1月16日（金）～1月19日（月）
営業時間：
10:00~20:00（最終受付18:00）
内容：
（1）我愛羅タトゥーシール 来場者全員プレゼント
ご来場いただいたお客様全員に、我愛羅デザインのタトゥーシールをプレゼントいたします。数量限定の為、なくなり次第、配布終了となります。予めご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338836&id=bodyimage1】
（2）復活！我愛羅の砂絵ア－ト
過去、人気を博した「我愛羅の砂絵アート」を期間限定で復活開催いたします。色鮮やかな砂絵を使って、自由に我愛羅に色をつけ、世界に1つだけの砂絵アートを作ることができます。
場所：
「NARUTO&BORUTO 忍里」内、忍里工房
開催時間：
12時～14時
費用：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338836&id=bodyimage2】
（3）我愛羅の瓢箪重量チャレンジ
作中で我愛羅が持ち歩く瓢箪をイメージしたオリジナルグッズ「我愛羅の瓢箪風バッグ」の中に、我愛羅に関連したある“重さ”を設定。リュックを持ち上げることで、その重さを予想する“重さ当てゲーム”に挑戦し、正解した方には、「NARUTO&BORUTO 忍里」限定の我愛羅のゲマキ風ブロマイド2枚から、お好きなものを1枚プレゼントします。
場所：
「NARUTO&BORUTO 忍里」内、火影岩前
開催時間：
平日14:00～ 土日：14:30～（14時開催のグリーティング後開催）
費用：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338836&id=bodyimage3】
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ