【株式会社ロードマップ】運営メディア「未来共創」にて、株式会社パワープラント 安慶陽氏が提唱する「シン・帝王論」と東洋の叡智を活かした経営哲学を公開
要旨
株式会社ロードマップ（本社:東京都、代表取締役:石川真実）は、この度、運営するNoteアカウント「未来共創」にて、株式会社パワープラント 代表取締役・安慶陽氏のインタビュー記事「東洋の叡智で経営者を導く。株式会社パワープラント 安慶陽が提唱する『シン・帝王論』の全貌」を公開したことをお知らせいたします。
記事では、リーマンショックという激動の中で「外側の鎧（スキル）」の脆さを痛感し、数千年の時を超えて受け継がれる「東洋の叡智」と「帝王学」に出会った安氏の軌跡を深掘りしています。「知者不惑、仁者不憂、勇者不懼（知恵ある者は惑わず、愛ある者は憂えず、勇気ある者は恐れない）」という孔子の教えを現代ビジネスに融合させ、孤独な経営者を「知者・仁者・勇者」へと導く独自の経営哲学「シン・帝王論」の真髄を公開します。
記事掲載の背景:VUCA時代に求められる「経営者の在り方」
変化が激しく不確実性が高まる現代において、経営者は日々の業務や目先の問題に追われ、真に目指すべき未来を見失いがちです。単なる経営テクニックやノウハウではなく、経営者自身の「在り方」を問い直し、内面から変革を促すアプローチが求められています。
運営メディア「未来共創」は、この時代の課題に対し、東洋思想と帝王学を現代ビジネスに応用した実践的メソッドを提供する安慶陽氏の理念と挑戦を広く発信することで、日本の経営者の本質的な成長と、豊かな社会の実現に貢献することを目指します。
記事「東洋の叡智で経営者を導く。株式会社パワープラント 安慶陽が提唱する『シン・帝王論』の全貌」の主なポイント
【掲載プラットフォーム】 Noteアカウント「未来共創」（運営:株式会社ロードマップ）
1. リーマンショックからの転機と「内なる軸」の探求
CMに映る女性に憧れ、ヒールを鳴らしてがむしゃらに駆け抜けた日々。しかし、リーマンショックという荒波の中で「外側の鎧」の脆さを痛感し、どんな嵐の中でも揺るがない「内なる軸」を求めて帝王学の世界へ。友人に誘われた経営者塾で出会った「知者不惑、仁者不憂、勇者不懼」という孔子の言葉が、人生の転機となった経緯を詳述。
2. 独自メソッド「シン・帝王論」と「シン・キガク」の実践
古典的な帝王学を現代のビジネス環境に適応させた「シン・帝王論」と、東洋の「気」の概念をビジネスに応用した「シン・キガク」を体系化。経営者の「気」を整え、未来のビジョンを描く力を引き出すアプローチは、表面的な戦略ではなく、経営者の在り方そのものを変革することを重視。現在13冊目を数える「孔子経営手帳」や著書『必ず結果を創るビジネス帝王学（KADOKAWA）』を通じて、実践的なメソッドを提供しています。
3. 多様なメディア展開と全国での講演活動
「社長の家庭教師」として個別・グループコンサルティングを展開するほか、FMヨコハマ『Global Citizen』へのレギュラー出演、noteでの情報発信、全国各地での講演活動など、多様なプラットフォームを通じて東洋の叡智と帝王学を普及。「豊かな日本の未来に寄与する」という経営理念のもと、経営者を知者・仁者・勇者へと導く活動を続けています。
公開記事URL: https://note.com/miraikyoso/n/n5c283d588203
株式会社パワープラントについて
会社名:株式会社パワープラント
代表者:代表取締役 安 慶陽
事業内容:経営コンサルティング、講演・セミナー事業、出版事業
URL
https://www.power-pp.com/ （公式サイト）
https://note.com/powerplant （安慶陽＠孔子経営手帳）
株式会社ロードマップについて
会社名:株式会社ロードマップ
所在地:東京都中央区日本橋本町3-2-14 山一大野ビル5階
代表者:代表取締役 石川 真実
設立:2012年8月1日
事業内容:SEO対策、誹謗中傷対策、経営者マッチングプラットフォーム運営
URL
https://www.roadmap.co.jp/ （公式サイト）
https://note.com/miraikyoso （未来共創note）
