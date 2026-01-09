【箔一】金沢箔の輝きを楽しむ「貫入 酒器セット シャンパンゴールド」上質な酒時間を演出
金沢箔の老舗「箔一」が手がける、上質な輝きと繊細な意匠が魅力の酒器セットです。
ぐい呑み2点と片口1点を組み合わせた実用性の高い構成で、日本酒をはじめ、焼酎や冷酒など、さまざまな酒席を華やかに演出します。
器の表面に施された「貫入（かんにゅう）」と呼ばれる繊細なひび模様は、一点一点表情が異なり、手仕事ならではの味わいを感じさせます。内側には金沢箔を思わせるシャンパンゴールドの加飾が施され、酒を注ぐたびに上品なきらめきが広がります。光の加減によって表情を変える金箔の美しさは、特別なひとときをより印象深いものにしてくれます。
格式と現代性を兼ね備えたデザインは、ご自宅用としてはもちろん、結婚祝いや長寿祝い、昇進祝いなどのギフト・贈答品としても最適です。
日本の伝統工芸「金沢箔」の魅力を日常で楽しめる、高級感あふれる酒器セットとして、国内外問わず高い評価を受けています。
【箔一】貫入 酒器セット シャンパンゴールド（ぐい呑み×2、片口×1）
