【2026年】PCのクローン作成に使えるソフトまとめ5選
パソコンの買い替えやストレージ交換の際に、「旧PCの環境やデータを新しいパソコンに安全かつ効率的に移行したい」「設定やアプリもできるだけそのまま引き継ぎたい」と考える方は多いでしょう。しかし、クローン作成の手順が分からなかったり、作業時間が長くなったりして不安を感じることも少なくありません。
こうしたニーズに応えるため、2026年1月9日（金）に 4DDiG Partition Manager の最新版がリリースされました。今回のアップデートでは、クローン作成の速度と安定性が大幅に向上し、PC環境の移行がよりスムーズかつ安心して行えるようになっています。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/J05dX
PCクローンが必要になる主なケース
PCのクローン作成は、OSや設定、データをまとめて新しい環境に移したいときに非常に役立ちます。ゼロから環境を作り直す手間を省き、時間も大幅に節約できるため、通常のバックアップより効率的な方法と言えます。
SSD換装時のデータ移行に最適
容量不足の解消や動作速度アップのためにストレージをSSDに換装する際、現在のOSやアプリ、個人データをそのまま新しいSSDへ簡単に移せます。手間なく快適な環境を手に入れたい方におすすめです。
新しいPCへのスムーズな乗り換え
PCを買い替えるときも、クローン作成機能を使えば、従来の作業環境をほぼそのまま新しいPCに移行可能。初期設定やソフトの再インストールを省略できるため、時間と労力を大幅に節約できます。
システムトラブルに備えたバックアップとして
故障や起動トラブルに備えて、ディスク全体のクローンを作成しておくことで、問題発生時も短時間で元の状態に復旧可能。安心感を高めたい方におすすめの活用法です。
複数台で同じ環境を使いたい場合
同じ設定やソフト環境を複数台のPCで使いたい場合にも、クローン作成ソフトは役立ちます。設定の統一や展開が簡単に行え、管理の手間も軽減できます。
【関連記事】PC買い替え時のデータ移行方法：https://x.gd/DdtML
PCクローンソフトおすすめ5選
第1位：4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Managerは、SSDの換装やパソコンの買い替え時に、OSやデータをまるごと移行したい方に特におすすめのソフトです。ディスク全体のクローンに加え、パーティション管理機能も搭載しているため、移行前後のストレージ整理まで一つのツールで完了します。
操作画面が非常にわかりやすく、初心者でもガイドに従って簡単にクローン作成を進められる点が魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/J05dX
以下に、このソフトを使ったPCクローン作成の手順を紹介します。
手順1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
手順2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。）
