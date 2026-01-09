トップ10社で55.0％を占有、13.96億米ドル規模に拡大する鋼製グレーチング市場
強さと機能美を兼ね備えた鋼製グレーチングとは何か？
鋼製グレーチングは一定の間隔で配置されたフラットバー（扁鋼）と、ねじり加工された角鋼などの横杆とを交差させて溶接し、中央に方形の格子を形成する鋼鉄製品である。主に排水溝の蓋、鋼構造プラットフォーム、鋼製階段の踏み板などに使用される。横杆には多くの場合、ねじり加工された角鋼が採用され、強度と滑り止め性能を両立させている。構造的な強さと実用性、さらには簡潔で洗練された外観を兼ね備えている点が、この製品の魅力である。
インフラと産業の足元を支える、目に見えぬ主役
鋼製グレーチングは、建築・土木・産業設備における床面や排水溝、作業プラットフォームなどの構造材として幅広く利用されている。現場における高い荷重耐性、耐腐食性、施工性に優れた特性を持ち、いわばインフラや産業の「足元」を支える縁の下の力持ちといえる。都市の再開発やインフラの老朽化更新にともない、そのニーズは着実に広がっており、道路や橋梁、工場から物流倉庫に至るまで、あらゆる領域で需要の裾野が拡大しつつある。見えない部分にこそ品質と信頼性が求められる現場でこそ、鋼製グレーチングは不可欠な部材としての地位を確立している。
市場の進化をけん引する「用途の多様化」
近年の鋼製グレーチング市場では、従来の標準形状にとどまらず、多彩なニーズに対応するカスタム仕様の製品が注目されている。デザイン性を意識した都市景観用や、環境負荷を低減した軽量グレード、防滑性や防錆性を強化した製品など、用途に応じた高機能化が進んでいる。こうした製品の多様化は、設計者や施工業者の選択肢を広げると同時に、市場における差別化の鍵ともなっている。さらに、製造技術の進歩によって短納期対応や一括大量生産も可能となり、建築・プラント業界との連携もより密接に。単なる部材供給から、ソリューション提供型ビジネスへの転換が業界全体で進行している。
成長ドライバーは「持続可能なインフラ整備」
鋼製グレーチングの市場拡大を下支えしている最大のドライバーは、持続可能な都市開発と老朽化インフラの刷新である。特に排水機能や歩行者の安全性に直結する分野において、グレーチングの品質や構造強度は都市機能の維持に直結する。加えて、工場や物流施設においても、作業効率や安全性を支える構造材としての役割が再評価されている。公共工事の波に連動して需要が高まるだけでなく、民間による自発的な設備更新でも選ばれる場面が増加しており、需要の裾野はますます多層化している。さらに、省資源化や環境対応素材としての訴求力も高まりつつあり、グリーン調達との親和性の高さが今後の市場拡大に寄与する。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界炭素鋼製グレーチング階段踏面市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/133647/carbon-steel-grating-stair-tread）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが1.7%で、2031年までにグローバル鋼製グレーチング市場規模は13.96億米ドルに達すると予測されている。
図. 鋼製グレーチング世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338799&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338799&id=bodyimage2】
図. 世界の鋼製グレーチング市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
