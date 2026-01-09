はんだ付け装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年01月02に「はんだ付け装置市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。はんだ付け装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
はんだ付け装置市場の概要
はんだ付け装置 市場に関する当社の調査レポートによると、はんだ付け装置 市場規模は 2035 年に約 30.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の はんだ付け装置 市場規模は約 20.4億米ドルとなっています。はんだ付け装置 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、はんだ付け装置市場のシェア拡大は、防衛および航空宇宙分野への強力な支出が要因となっています。防衛産業は、高い信頼性が求められるはんだ付けソリューションの主要な顧客です。軍事と航空宇宙用電子機器は過酷な環境下での使用に耐える必要があり、使用されるはんだ付け装置は完璧な接合部の完全性を維持できるものでなければなりません。
米国国務省が発表したデータによると、対外有償軍事援助（FMS）制度に基づく防衛関連物品およびサービスの移転総額は、2024会計年度に1,179億米ドルに達し、前年度比45.7%増加しました。当社の調査によると、この歴史的な防衛支出の増加が、誘導システム、航空電子機器、および安全な通信機器など、故障が許されない製品の製造に必要な特殊なはんだ付け装置の需要を押し上げています。
はんだ付け装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
はんだ付け装置に関する市場調査によると、産業における自動化とロボット化の進展により、市場シェアが拡大する見込みます。メーカーは、人手不足を解消し、生産の一貫性を向上させるために、ロボットによるはんだ付けシステムへの移行を進めています。工場がスマート化するにつれ、自動化された製造設備への置き換えニーズが急速に高まっています。
中国国家統計局によると、2024年の産業用ロボット生産量は14.2%増加しました。アナリストの見解では、これは自動化への全体的なトレンドを示す非常に良い兆候であり、はんだ付け装置メーカーにとって朗報です。はんだ付けロボット自体への需要が高いだけでなく、これらの産業用ロボットの生産には多くの電子部品の組み立てが必要となるため、需要の好循環が生まれています。
しかし、物流やリードタイムの不安定さといった要因は、運転資金の増加や納品リスクの上昇につながり、サプライヤー全体の正味運転資金と運用リスクを高めるため、今後数年間、市場の成長を大きく阻害する可能性があります。
はんだ付け装置市場セグメンテーションの傾向分析
はんだ付け装置 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、はんだ付け装置 の市場調査は、製品タイプ別、動作モード別、定格電力別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通経路別と地域別に分割されています。
はんだ付け装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
