ビール市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月31に「ビール市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ビールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ビール市場の概要
ビール市場に関する当社の調査レポートによると、ビール市場規模は 2035 年に約 11,425億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ビール市場規模は約 7,682億米ドルとなっています。ビールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、ビール市場シェアの拡大は、アジア、ラテンアメリカ、そしてアフリカの一部地域における急速な都市化に伴うビール消費量の増加によるものです。都市住民は可処分所得が高く、外食や娯楽活動といったより豊かなライフスタイルを送っており、こうした場面でビールが広く消費されています。また、都市生活はブランドビールの広告やプロモーションに触れる機会も多くなります。
2024年における世界のビール市場規模は、実質価格換算で約1,530億米ドルと推定されており、この業界が依然として強い商業的可能性と投資能力を保持していることを示しています。当社の分析によると、急速な都市化と新興市場における所得増加は、2035年まで世界のビール消費量増加の主要な原動力となるでします。
ビールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/beer-market/91546
世界のビール市場に関する市場調査によると、ヨーロッパにおける生産量の増加は、成熟した市場環境においても安定した需要を維持しているプレミアムビールおよびスペシャルティビール市場セグメントを支えていることが示されています。ユーロスタットのデータによると、2024年にはEUにおけるアルコール度数0.5%以上のビールの生産量が約0.6%増加し、これは約2億リットルの増加に相当し、生産活動の好調さを示しています。私たちの分析が示すように、この生産量の増加はプレミアムビールカテゴリーの供給と発展に貢献し、主要なヨーロッパ市場において2035年まで市場の成長を牽引し続けるでします。
しかし、アルコール税の引き上げや、ワイン、スピリッツ、ノンアルコール飲料への消費者の嗜好の変化は課題となっています。政府がこれらの決定を下しているため、増税やアルコール関連の健康リスクを軽減するための政策は成長を阻害する要因となっています。同時に、消費者は健康志向を強め、ビール以外の飲料を選ぶようになっています。これらの要因を総合的に分析すると、特に既に成熟した市場において、2035年まで伝統的なビールの消費量増加を抑制する大きな制約となる可能性が高いと考えられます。
ビール市場セグメンテーションの傾向分析
ビール市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ビールの市場調査は、製品タイプと製造方法別、価格帯とポジショニング別、パッケージ別、流通チャネル別、消費者の人口統計と心理的特性別と地域別に分割されています。
