ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」では、「お年玉セール」を開催中で、第１弾から第４弾の期間中、各テーマに沿った対象商品を500円引きでお得に購入いただけます。

今の季節にぴったりの鍋商品、北海道産原料のこだわりスイーツ、北海道地元グルメなどを取り揃えております。





【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：お年玉セール

２．販売期間：

第１弾 令和８年１月１日（木） ～１月１１日（日） 北海道鍋特集

第２弾 令和８年１月１２日（月）～１月１８日（日） 北海道産原料厳選スイーツ

第３弾 令和８年１月１９日（月）～１月２５日（日） 北海道お肉グルメ

第４弾 令和８年１月２６日（月）～１月３１日（土） 北海道産人気水産物

３．キャンペーン内容：期間中、対象商品を500円引きで購入いただけます。

【おすすめ商品】

【第１弾】北海道郷土鍋 貝だし海鮮鍋

セット内容：片貝ほたて３枚、貝あさり６個、磯つぶ貝５個、赤えび３尾、わかめ100g、特製塩だれ２０g×３袋

北海道の浜に伝わる郷土料理「貝だし鍋」。

ほたて・あさり・つぶ と、北海道を代表する貝類で作る塩ベースの浜鍋です。

貝から出るうまみ成分が染み出た風味豊かな鍋をお楽しみください。

【第２弾】ル・カレン スイーツセレクションⅣ

セット内容：れもんフロマージュ、苺の生チーズケーキ、とろけるチーズブラウニー各130g×１個、カタラーナ＆プリン160g

北海道産素材をふんだんに使用し、ひとつひとつ手作りで仕上げた４種類の人気スイーツを詰め合わせました。

濃厚でコク深い味わいから爽やかなフルーツの香りまで、バラエティ豊かにお楽しみいただけるアソートセットです。

【第３弾】黄金豚（こがねとん）豚粗挽肉 ２kg（200g×１０Ｐ）

北海道伊達市が誇るブランド豚「黄金豚（こがねとん）」

繊細な肉質の三元豚を種豚の繁殖から子豚の肥育まで一元管理しています。

伊達市内の乳製品工場から提供される新鮮なホエーを給餌することで腸内環境を改善し、通常飼育よりも時間をかけて飼育した健やかなホエー豚の肉質は、きめ細やかで上品な甘みと脂の旨みを味わえます。

【第４弾】北海道ぎょれん 冷凍ほたて貝柱 約250g×２パック

冷たい北海道の海で育ったほたては、身が締まり、甘みが凝縮されていると言われています。

お刺身でお召し上がりいただくのはもちろん、マリネやバター焼きなど、色々なお料理にお使いいただけます。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

