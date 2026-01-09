Astronergy、プロレベルの性能を解き放つASTRO N7 Proを発表

中国・杭州、2026年1月9日/PRNewswire/ -- Astronergyは1月7日、出力、効率、そして長期的なシステム価値において新たなベンチマークを打ち立てることを目的に設計された、同社の次世代太陽光発電（PV）モジュール「ASTRO N7 Pro」を正式に発表しました。最大670Wの出力と24.8％の最高変換効率を実現するASTRO N7 Proは、世界各地で拡大するユーティリティ規模およびC&I分散型太陽光発電プロジェクトの高度化するニーズに対応します。



ASTRO N7 Pro



ASTRO N7 Proは、Astronergyの改良版TOPCon 5.0+太陽電池技術を採用しており、ASP、PF、SNOPといった業界最先端の技術を統合しています。主な改良点として、クォーターカット設計を採用しています。クォーターカットセル技術により、セル内部の電流を低減し、電力損失を抑制します。また、クォーターカットセルのレイアウト設計により、ホットスポットのピーク温度および出力損失を効果的に低減し、モジュールの信頼性とシステム全体の安全性を向上させます。

実際の運用環境において、ASTRO N7 Proは部分的な日陰条件下でも高い耐性を発揮します。独自の回路設計により、日陰の影響を効果的に低減し、遮光が発生した場合でも、ハーフカットセルモジュールと比べて最大20％高い出力を実現します。

これらのモジュールは、低照度および高温条件下においても、安定した性能を発揮します。Rshの向上と電流リーク経路の削減により、ASTRO N7 ProはBC製品と比較して、単位ワットあたりの発電量で6.05％の向上を実現しています。これにより、早朝や夕方、曇天時においても安定した発電性能を確保します。温度係数 -0.26%/℃ に支えられ、ASTRO N7 Proは高温地域においても安定した出力を維持することが可能です。

両面反射率が最大 85±5% に達する ASTRO N7 Pro は、BC 製品に比べて 1～3% 高い両面反射パワーを実現します。さらに、クォーターカットセル配置、20BB設計、フラックスを使用しない低温・低応力製造プロセスを採用することで信頼性を一層強化。これらの技術により、応力分布の均一化、潜在的なマイクロクラックリスクの低減、そして長期にわたる高い耐久性能を実現しています。

プロジェクトライフサイクル全体でより高い収益性を実現する設計として、ASTRO N7 Proは30年間のリニア出力保証および15年間の製品保証を備えています。同一サイズのBCモジュールと比較して、初年度の発電量および30年間の累積発電量はいずれも1.2%向上し、LCOEは1.2%低減されます。

ASTRO N7 Proは単なる新製品シリーズにとどまらず、多様な用途・設置環境における顧客ニーズに継続的に応えてきたAstronergyの姿勢を体現する製品です。ASTRO N7 Proの投入により、Astronergyはイノベーション、信頼性、そしてより高い収益性を通じて、持続可能な未来の実現を力強く支え続けます。

