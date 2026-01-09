近畿大学附属幼稚園（奈良県奈良市）は、令和8年（2026年）1月16日（金）に、地震発生を想定した避難訓練を実施します。災害等の緊急時に園児と教職員が慌てず行動できるよう、1年を通してさまざまなテーマをもとに避難訓練を行い、対応能力の強化を図ります。【本件のポイント】●「震度6以上の強い地震から身を守る行動を知る」をテーマに、避難や自己防衛の方法を学ぶ●園児が、緊急時に教職員の指示に従い、慌てることなく避難できるように訓練する●1年を通してさまざまなテーマで繰り返し避難訓練を行うことで、緊急時の対応力・判断力の強化を図る【本件の内容】近畿大学附属幼稚園では、日ごろからの訓練で冷静な判断力を養うことを目的として、年に10回程度、火災、地震、不審者侵入等のさまざまなテーマを設けて「避難訓練」を実施しています。今年度9回目となる今回の訓練では、「震度6以上の強い地震から身を守る行動を知る」をテーマに、地震が起こった際の避難方法について学びます。当日は、園児たちが机の下に潜って地震の揺れがおさまるのを待ち、教員の指示で園庭へ避難する訓練を行います。園児は、水、ビスコ保存缶、歯ブラシセット、防寒シート他11点が入った幼児用非常持出袋（防災リュック）を背負い、靴を履き替えずに素早く避難します。その際、「お」押さない、「は」走らない、「し」しゃべらない、「も」持たない、戻らない、という避難方法をまとめた言葉「お・は・し・も」の徹底を意識して実施します。また、ハンカチで口を押さえるかマスクを着用し、煙や粉塵を吸わないように訓練します。教職員はガラスの飛散を防ぐためにカーテンを閉める、教室の扉を開けるなど、避難経路の確保とスムーズな誘導、安全確認を重点的に行います。園児たちは1年を通して訓練を重ねることで、緊急事態時に教職員の指示に従い、慌てることなく避難できるようになります。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月16日（金）9:40～10:00場所 ：近畿大学附属幼稚園 （奈良県奈良市あやめ池北1-33-3、近鉄奈良線「菖蒲池駅」から徒歩約1分）参加者：全園児102人（年少29人、年中34人、年長39人）、教職員15人【関連リンク】附属幼稚園https://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/kinder/