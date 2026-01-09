近畿大学病院（大阪府堺市）は、令和8年（2026年）1月17日（土）、近畿大学病院アレルギーセンターが主催する市民向けの公開講座を開催します。堺市泉ヶ丘のおおさかメディカルキャンパスを会場に初めて市民公開講座開催します。食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息といったアレルギー疾患について、各分野の専門医が最新の知見をもとに分かりやすく解説します。【本件のポイント】●おおさかメディカルキャンパスを会場に初めて、市民公開講座を開催●食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息の3つの身近なアレルギー疾患をテーマに実施●各診療科の専門医が、誤解されやすいポイントや最新の治療知識を分かりやすく解説【本件の内容】近畿大学病院では、平成29年（2017年）にアレルギーセンターを設立し、呼吸器・アレルギー内科、小児科・思春期科、皮膚科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、眼科が診療科の枠を越えて連携し、臓器特異的なアレルギー疾患から多臓器に及ぶ複合的なアレルギー疾患まで、包括的な診療・治療を行っています。こうしたアレルギー疾患の基幹病院としての取り組みが評価され、平成30年（2018年）に「大阪府アレルギー疾患医療拠点病院」の指定を受けました。その事業の一環として、市民公開講座を開催しています。今年で10回目の開催となる本講座では、各診療科の専門医が、誤解されやすいポイントや最新の治療知識を分かりやすく解説します。アレルギーに関する正しい知識や最新の治療法の普及・啓発を目的に、患者やそのご家族に加え、地域の皆さまを対象として実施しており、毎年多くの受講者から好評をいただいています。今回は、おおさかメディカルキャンパスを会場にした初めての開催となり、身近なアレルギー疾患について理解を深め、参加者が正しく学び考える機会を提供します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月17日（土）15：00～16：30（14：30開場）場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 3号館3階多目的ホール （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）対象 ：一般の方（定員300人、参加無料、要事前申込）申込方法：下記URLから申込み https://forms.gle/h3aXXqhVAzC5cpEk8お問合せ：近畿大学病院アレルギーセンター TEL（072）288-7222【プログラム】15：00 開会挨拶 東田有智（近畿大学病院 病院長・アレルギーセンター長）15：10 誤解だらけの食物アレルギー ～知らないと損する最新知識～ 講師：竹村豊（近畿大学病院 小児科 医学部講師）15：30 知ってるようで知らない？アトピー性皮膚炎 講師：佐藤雅子（近畿大学病院 皮膚科 医学部講師）15：50 「続ける」ことが命を守る ～知っておきたい喘息治療の基本～ 講師：佐野安希子（近畿大学病院 呼吸器・アレルギー内科 医学部講師）16：10 閉会挨拶 佐野博幸（近畿大学病院 アレルギーセンター副センター長）【関連リンク】医学部 医学科 医学部講師 竹村豊（タケムラユタカ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1587-takemura-yutaka.html医学部 医学科 医学部講師 佐藤雅子（サトウマサコ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1791-sato-masako.html医学部 医学科 医学部講師 佐野安希子（サノアキコ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1545-sano-akiko.html近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/医学部https://www.kindai.ac.jp/medicine/