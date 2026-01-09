フォグマシン市場規模・シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「フォグマシン市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のフォマギングマシン市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率9.1%を予測し、2035年末には187億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は83億ドルでした。
市場概要
フォグマシンは、消毒剤、殺虫剤、消臭剤、または衛生用薬剤を微細な霧状に噴霧するために設計された専用噴霧装置です。これらの機器は、医療施設、商業ビル、農業、ホスピタリティ、公共インフラ、住宅空間などにおいて、害虫・媒介生物の防除、表面消毒、臭気制御、衛生管理に広く使用されています。フォギングは、手の届きにくい場所を含めて薬剤を均一に散布できるため、大規模空間や密閉環境において高い効果を発揮します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/423
フォグマシン市場には、サーマルフォガー、コールドフォガー、超低容量（ULV）フォグマシンが含まれ、それぞれ用途に応じて使い分けられています。近年、公衆衛生、疾病予防、害虫防除への関心が高まったことにより需要が大きく増加しており、フォグマシンは衛生管理および環境保健プログラムに不可欠な設備として位置付けられています。
市場規模・シェア
世界のフォグマシン市場規模は約12～15億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。市場拡大は、自治体の衛生部門、医療機関、商業施設からの継続的な需要に加え、農業分野や家庭用害虫防除での採用拡大によって支えられています。
コールドフォガーおよびULVフォグマシンは、屋内消毒や医療環境への適合性の高さから、売上高ベースで最大のシェアを占めています。一方、サーマルフォガーは、屋外の害虫防除や媒介生物管理プログラムにおいて引き続き高い需要があります。地域別では、都市化、熱帯気候、政府主導の蚊・感染症対策プログラムを背景に、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
衛生および清潔管理への関心の高まり：病院、空港、学校、オフィスにおける感染予防意識の高まりが、フォグマシン需要を押し上げています。
媒介生物由来疾患の防除：デング熱、マラリア、ジカ熱などの蚊媒介疾患が、特に発展途上地域で大規模なフォギングプログラムを促進しています。
医療およびホスピタリティ産業の成長：ホテル、レストラン、医療施設では、安全基準や規制を満たすために定期的な消毒が必要とされています。
技術的進歩：粒子径制御、携帯性、エネルギー効率の向上により、フォギングの効果と操作性が改善されています。
農業における害虫管理：フォグマシンは、温室の衛生管理や作物保護用途での利用が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338818&id=bodyimage1】
