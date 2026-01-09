グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のグラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に14.2%のCAGRを記録し、2035年末までに14097億米ドルの収益規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は989億米ドルの収益と推定されています。
市場概要
グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）は、もともとグラフィックス描画のために設計された高度な並列処理プロセッサですが、現在では人工知能（AI）、機械学習、高性能コンピューティング（HPC）、データ分析、自動運転車、クラウドコンピューティングなど、幅広い分野で利用されています。中央処理装置（CPU）とは異なり、GPUは数千の処理を同時に実行できるため、計算負荷の高いワークロードに最適です。
GPU市場は、ゲーム中心の産業から、現代のデジタルインフラを支える中核的存在へと進化してきました。現在、GPUはAIの学習および推論、データセンターのアクセラレーション、科学研究、先進的な可視化などに不可欠な要素であり、従来のゲームおよびプロフェッショナル向けグラフィックス用途に加えて重要性を高めています。
市場規模・シェア
世界のGPU市場規模は約650～750億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）20～25％という高い成長が見込まれています。この急速な拡大は、主にAIおよびクラウドコンピューティングインフラに対する爆発的な需要によって牽引されています。
データセンター向けGPUは現在、最大かつ最も急成長している収益セグメントとなっており、金額ベースでコンシューマー向けゲームGPUを上回っています。ゲーム用GPUは出荷台数ベースでは依然として大きなシェアを占めていますが、プロフェッショナル／ワークステーション向けおよび車載向けGPUは、規模は小さいものの着実に成長しています。市場価値では、ハイパースケーラーやAI投資が活発な北米が主導しており、半導体製造、クラウド拡大、AI導入を背景にアジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
AIおよび機械学習の急成長：大規模言語モデル、コンピュータビジョン、生成AIの学習には膨大なGPU計算能力が必要です。
クラウドおよびデータセンターの拡張：ハイパースケールクラウド事業者は、AIサービスやアクセラレーテッドコンピューティング提供のためにGPU導入を拡大しています。
ゲームおよび没入型コンテンツ：高解像度ゲーム、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）への需要が、コンシューマー向けGPU販売を引き続き支えています。
