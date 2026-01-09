全身性エリテマトーデス治療市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「全身性エリテマトーデス（SLE）治療市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の全身性エリテマトーデス治療市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値8.7%を予測し、さらに2035年末までに56億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は29億米ドルでした。
市場概要
全身性エリテマトーデス（SLE）は、免疫系が健康な組織を攻撃する慢性自己免疫疾患であり、皮膚、関節、腎臓、心臓、肺、中枢神経系など複数の臓器に炎症や障害を引き起こします。SLEは再燃と寛解を繰り返す疾患活動性、顕著な臨床的多様性、そして長期的な罹患率を特徴としています。
SLE治療市場には、対症療法（副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬）と、特定の免疫経路を標的とする生物学的製剤を中心とした疾患修飾療法が含まれます。過去10年間で、SLEの管理は広範な免疫抑制から、標的型・個別化治療へと移行しており、疾患コントロールおよび患者の生活の質の向上が進んでいます。
市場規模・シェア
世界の全身性エリテマトーデス治療市場規模は約35～42億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。市場成長は、診断率の上昇、患者の生存期間の延長、新規生物学的製剤および標的治療薬の導入によって牽引されています。
北米は、生物学的製剤の高い採用率、先進的な医療インフラ、疾患認知度の高さを背景に最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域は、リウマチ専門医療へのアクセス改善や医療支出の増加により、最も高い成長率を示しています。薬剤クラス別では、生物学的製剤は治療患者数の割合は小さいものの、高価格帯であるため、売上高ベースで最大のシェアを占めています。
主な成長要因
疾患認知度および診断率の向上：診断基準の改善と医師の認知向上により、SLE患者の特定が進んでいます。
標的型生物学的製剤への移行：B細胞、インターフェロン経路、サイトカインを標的とする新規治療により、全身性副作用を抑えつつ、より良好な疾患コントロールが可能となっています。
高い未充足医療ニーズ：多くの患者が従来治療では十分な疾患コントロールを達成できておらず、革新的治療への需要が高まっています。
ループス腎炎の有病率増加：腎障害はSLEの主要な合併症であり、高度な免疫抑制薬や生物学的製剤の使用を促進しています。
強力な臨床開発パイプライン：自己免疫疾患分野への研究開発投資の増加が、治療選択肢の拡大につながっています。
市場セグメンテーション
薬剤クラス別：
・副腎皮質ステロイド
・免疫抑制薬（アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、シクロホスファミド）
