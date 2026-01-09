再エネ・蓄電シフトが牽引、2025～2031年CAGR8.3％で拡大する磁性部品市場
太陽光発電・蓄電用インバータ向け磁性部品とは、インバータ回路においてエネルギー変換や信号処理の安定性を支える、コイル、トランス、チョークなどの部品群である。電磁誘導や磁気飽和といった物理特性を制御することで、電力の変換効率やEMC特性に影響を与える役割を担っており、その設計・材料技術はパワーエレクトロニクスの根幹に位置づけられる。
特に、高周波化・小型化・高効率化といったインバータの技術的要請に応じ、磁性部品にも高磁束密度材料の適用や構造的モジュール設計の導入が進んでいる。フェライト系に加え、アモルファス、ナノ結晶合金、さらには絶縁構造や冷却性を高めた複合化設計などが導入され、設計自由度と熱耐性を両立させる開発競争が加速している。
太陽光発電や蓄電システムの普及に伴い、これらの電力を変換・制御するパワーコンディショナ（PCS）やハイブリッドインバータは、今や住宅用から産業用、系統連系まで多岐にわたる展開を見せている。これら全ての電力電子機器において、磁性部品は不可欠な構成要素として機能している。
また、EV充電ステーションやマイクログリッド、V2H（Vehicle to Home）といった分散型電源の制御機構においても、高効率かつノイズ対策を兼ね備えた磁性部品への需要が高まっており、持続可能な社会構築との強い連動性を示している。
LP Informationの「世界太陽光発電・蓄電用インバータ向け磁性部品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/566416/magnetic-components-for-photovoltaic---energy-storage-inverters）によれば、当該市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.3％で拡大し、2031年には市場規模が32.75億米ドルに達すると見込まれている。これは、単なる部品需要の増加を意味するのではなく、再生可能エネルギーの本格的な電力インフラへの統合を象徴している。
図. 太陽光発電・蓄電用インバータ向け磁性部品世界総市場規模
図. 世界の太陽光発電・蓄電用インバータ向け磁性部品市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、太陽光発電・蓄電用インバータ向け磁性部品の世界的な主要製造業者には、TDK、可立克、順絡電子、Würth Elektronik、Delta Electronics、銘普光磁、伊戈爾、京泉華、Pulse Electronics、Tamuraなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
インバータ向け磁性部品の市場においては、部品単体の低価格競争よりも、システム性能の最適化を支える技術融合力が重視されている。特に、高周波対応性、低損失化、小型化を同時に実現する材料技術・設計力の有無が、競争優位性の決定要素となる。
また、信頼性評価の厳格化に伴い、長期的な熱・電気ストレス下での安定性が保証される部品への需要が高まっており、ISOやIEC規格を超えた独自評価基準を確立しているメーカーは顧客からの信頼を獲得しやすい。加えて、鉛フリー化やリサイクル対応など環境調和型材料の開発も重要視されており、企業のESG戦略と連携した製品開発が求められている。
