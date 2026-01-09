アウディ ジャパンより新年のご挨拶 「アウディらしさを明確に打ち出し、共有する1年に」

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、2026年の年頭に際して、以下謹んで新年のご挨拶を申し上げます。新年あけましておめでとうございます。2026年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。2025年のアウディ ジャパンは堅調な成長を遂げました。日本におけるベストセラーであるAudi A3のマイナーチェンジモデル導入がプラスに働き、前年比101％増の登録台数を記録しました。これにより、2025年度の総登録台数は前年比12％増（23,905台）を達成し、マーケットシェアは0.5%拡大しました。輸入車マーケット全体の成長率は前年比7.0%増∗1、およびプレミアムマーケットは前年比1.3%増∗2という状況下で、マーケット水準を上回る実績を記録しました。また、プレミアム電気自動車（BEV）ブランドとしてのリーディングポジションの確立をめざした継続的な活動にも大きなマイルストーンがありました。アウディは、2020年に日本市場初の電気自動車Audi e-tron Sportbackを導入して以来、10モデル以上のe-tronモデルを導入しています。2025年にはAudi Q6 e-tron、Audi A6 e-tronの2モデルを、アウディを代表するモデルとして発表、導入しました。一充電走行距離は飛躍的にのび、走行性能は驚くほどの進化を遂げています。アウディにおけるBEVのシェアは9％となり、昨今の市場動向に反して、輸入車BEV市場をけん引しています。同時に2025年は、新世代の内燃機関プラットフォームPPC (Premium Platform Combustion）を採用した新型Audi A5シリーズ、ならびに新型Audi Q5シリーズという、アウディで人気の内燃機関モデルのフルモデルチェンジをラインナップに加えました。日本のお客様の生活スタイルやニーズにあったバランスのよいモデルを提供することで、アウディの進化を加速させることができました。また、電気自動車用の充電インフラの拡充にも大きなマイルストーンを達成しました。Audi以外の電気自動車モデルユーザーも利用できる急速充電施設として国内2拠点目となる「Audi charging hub芝公園」（東京都港区）や、経由地充電を目的とした「Audi charging station厚木」（神奈川県厚木市）をオープンしました。あらゆるブランドの電気自動車オーナーの皆様に多数ご利用いただいています。さらに、アウディブランドアイコンで都市型ショールームの2店舗目「Audi City 日本橋」（東京都千代田区）のオープンするなど、正規ディーラーとの連携や充電インフラの整備を通じて、アウディブランドを体験できる機会を創出し、新しいモビリティライフの提案を継続しました。これらの活動は、パートナー企業各社の皆様の多大なるご協力とご理解なくしては成し得ませんでした。この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。2025年の勢いに乗り2026年のアウディ ジャパンも、引き続きお客様のニーズに対応するバランスのよいラインアップを拡充してまいります。アウディのベストセラーモデルのひとつであり、モダンなエクステリアと、多くの革新的な機能により進化を遂げた新型Audi Q3。アウディの伝統を感じるビジネスセダンのデザインの中に、トップクラスの空力性能が盛り込まれたプレミアムフルサイズクラスの新型Audi A6。これら2つのモデルは、今年夏頃の日本市場導入を目指しています。明快なアイデンティティと最先端技術を盛り込んだ新型モデルを市場に導入し、お客様に体験いただくことで、「アウディらしさ」の体現を進めてまいります。また、2026年は「Audi Revolut F1 Team」が、フォーミュラ・ワン世界選手権（以下、F1）に本格参戦する記念すべき年です。F1参入は、100年以上にわたるアウディのモータースポーツの歴史を次のステップに進め、アウディブランドの技術的・文化的・事業的な進化に挑戦するグローバル戦略です。3月末に開催される日本グランプリで、ファンやパートナーの皆さんと新しい交流を始められることを楽しみにしています。さらに、持続可能な未来にむけたビジョン共有する「Audi Sustainable Future Tour」も実施する予定です。今後も、さまざまなパートナーとの仲間づくりの機会を創出してまいります。ご期待ください。2026年のアウディ ジャパンは、「アウディらしさを明確に打ち出し、共有する一年」をテーマに、ステークホルダーの皆さまとともにアウディらしく進んでまいります。多くの皆様にさまざまな角度からアウディを体感いただくことこそが、アウディブランドをさらに発展していくことができると信じています。本年が皆様にとって素晴らしい一年となりますことを祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。∗1：2026年1月7日発表「JAIA Market Report 2026年1月号（第1報）」より∗2：自社調べ