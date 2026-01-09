日本で、100ヤード以内の競技に特化した独自のゴルフ競技団体である

**一般社団法人日本プロアプローチ協会（以下、JPPA）**は、

2026年に全国各地で「アプローチツアー」を開催します。

JPPAは2024年に発足し、同年9月より大会運営を開始しました。

100ヤード以内に特化した競技性や参加のしやすさが参加者から高く評価され、

初年度から大会参加者数・会員数ともに順調に増加。

年齢や経験を問わず楽しめる新しいゴルフ競技として、着実に支持を広げています。

JPPAが提唱する「アプローチツアー」は、

1ホール90メートル以内、18ホール合計距離1,200メートル以内という設定が特徴です。

使用クラブはパターを含め最大3本までとし、

初心者でも参加しやすい一方で、熟練者にとっても高い技術と戦略性が求められる競技性を備えています。

また本ツアーでは、

ゴルフ界の次世代を担う存在として注目を集める

須藤弥勒選手がアンバサダーに就任しています。

須藤選手は2025年の大会に出場し、

2026年大会においても出場を予定しており、

アンバサダーとして競技の魅力発信と大会の盛り上げに貢献しています。

須藤弥勒選手

さらに、YouTubeチャンネル「チェケラーゴルフ」による大会撮影や、

多数のゴルフ系インスタグラマーの参加・発信により、

大会の様子はSNSや動画を通じて広く発信され、

会場内外での注目度も年々高まっています。

このほか、女子プロゴルファーを応援する企画をはじめ、

競技大会にとどまらない多彩な関連イベントも実施しており、

参加者・観戦者の双方が楽しめる大会運営を行っています。

黒田カントリークラブさん

2026年 アプローチツアー開催予定

1月18日（日） 千葉ユニオン大会

1月25日（日） 大阪大会

2月8日（日） 広島大会

2月15日（日） 茨城南筑波大会

3月15日（日） 愛知大会

3月29日（日） 千葉広池学園大会

4月12日（日） 神奈川大会

4月19日（日） 三重大会

本ツアーは予選大会として位置づけられており、

11月には全日本選手権の開催を予定しています。

JPPAは今後も、大会運営および会員制度の充実を図りながら、

競技・メディア・イベントを通じて、

ゴルフ競技の新たな楽しみ方を全国へ発信してまいります。

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

https://www.j-ppf.org/