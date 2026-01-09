日本都市ファンド投資法人が保有する商業施設「ならファミリー」(奈良市西大寺東町2-4-1)は、屋上を『屋上広場 ～ポコラの庭～』としてリニューアルオープンいたします。万葉集にも登場する「憩う」をキーワードに、こころと体が休まる空間をデザイン。長年ならファミリーの象徴として愛されてきたらくだの「ポコラ」とともに、世代を超えて人々が集い、新たな物語を紡ぎ出す場所として地域の皆様へ開放いたします。









■屋上リニューアルコンセプト

『個々の波動が作用しあい、新たな物語を紡ぐ場』

奈良は、シルクロードの終着点と呼ばれ、人・文化・技術が混ざり合い、数々の物語が生まれた場所です。そんな場所にある「ならファミリー」の屋上が、現代においても多様な人々が出会い、新しい思い出を紡ぎ出す場所でありたいという想いを込めています。

コンセプト実現のために選んだキーワードは、万葉の時代から大切にされてきた「憩う」という言葉。本来「息を整え、心身を休める」という意味を持つこの言葉をキーワードに、訪れる人の心と体が休まる空間をデザインしました。また、新しく生まれ変わる屋上でも、ならファミリーの歩みとともに愛されてきた「ポコラ」が皆さまをお迎えします。





リニューアル後の屋上





『屋上広場 ～ポコラの庭～』は、世代を超えて人々の波動が作用しあい、新たな物語を紡ぐ場として、地域の皆さまに寄り添い続けます。





らくだのポコラ





■シルクロードの情景「砂丘とオアシス」を再現した空間デザイン

シルクロードの終着点である奈良の歴史を背景に、屋上を『砂丘とオアシス』に見立ててデザイン。かつての旅人がオアシスで憩い、新たな出会いを楽しんだように、人々の交流から新しい物語が生まれる場所として生まれ変わります。





～空間を彩るファニチャーのこだわり～

広場に配置するファニチャーの色彩は、オアシスを感じさせる「ブルー系」や、らくだをイメージした「ブラウン系」を基調としています。

遊具を兼ねた動物モチーフのファニチャーは、お子様が楽しめる遊び心を持ちながらも、大人が見ても心地よい「落ち着いたトーンながら明るく温かみのあるカラー」で統一し、広場全体の調和を大切にしています。









■屋上リニューアル記念イベント

屋上遊園地が限定復活！『冬のポコラまつり'26』を開催

懐かしの屋上遊園地が現代風にアレンジして登場するほか、ならファミリーのこれまでの歴史を振り返る「思い出ギャラリー・ミニシアター」も実施。あの頃を知る世代から、新しい思い出をつくる世代まで、ご家族みんなで楽しめる特別な冬のひとときを提供します。





冬のポコラまつり'26





イベント詳細URL： https://narafa.jp/events/events-24605









［1］お子さまに大人気！ふわふわ遊具や機関車で遊べる屋上遊園地

ならファミリー開業当時から2020年まで多くのご家族に親しまれてきた屋上遊園地が2日間限定で復活！

お子さまが安心して遊べるふわふわ遊具や、懐かしい機関車型のバッテリカーが登場します。





屋上遊園地





［2］1月25日(日)開催「ならファの思い出フォトコンテスト」審査員賞 作品発表

お客様より募集した「ならファの思い出写真」の中から審査員賞を3点選出し、本イベントにて発表します。

受賞者には、表彰とともに1万円分の副賞をプレゼントします。





思い出フォトコンテスト





※ご応募には、ならファ アプリ会員様であることが必須となります。





応募フォーム： https://sgfm.jp/f/73f9b9b5b363367b66c73abd67f07bda

募集期間 ： 2025年12月1日(月)～2026年1月12日(月・祝)まで





［3］ならファのこれまでを辿る「思い出ギャラリー＆ミニシアター」

開業当時のポスターや写真など、施設で保管していた時代を感じられる資料を展示します。思い出ミニシアターでは、懐かしい映像に加え、フォトコンテストにてお客様から寄せられた「ならファの思い出写真」をスライドショー形式で上映し、お客様と共に歩んできた半世紀以上の歴史を振り返ります。





［4］絶景と味わう冬のあったかグルメ「ポカポカ屋台」

ならファミリー専門店街zoroの店舗から「たんとと和くら」、「丸亀製麺」、「スターバックス」が特別に屋台を出店します。また、地元奈良市で大和いちご“古都華”を育てる農家「6FARM」の出張販売も決定！

各店自慢のメニューと共に、奈良の景色を眺めながら、心も体も温まるひとときをお過ごしください。





ポカポカ屋台





［5］先着60名様をご招待！「若草山焼き鑑賞会」





若草山焼き鑑賞会





イベント詳細URL： https://narafa.jp/events/events-24607









＜ならファミリー概要＞

・所在地 ： 県奈良市西大寺東町2-4-1

・事業者 ： 日本都市ファンド投資法人

・運営・管理： 住商アーバン開発株式会社

・延床面積 ： 約115,707.41m2

・駐車台数 ： 約2,000台

・駐輪台数 ： 約1,200台

・開業日 ： 1972年3月14日

・休業日 ： 不定休

・アクセス ： 近鉄奈良線大和西大寺駅から徒歩3分

・電話 ： 0742-33-1202

・HPアドレス： https://narafa.jp/









■ならファミリー施設写真・位置図

写真・位置図





■ならファミリー事業者概要

・事業者：日本都市ファンド投資法人( https://www.jmf-reit.com/ )

・保有資産：保有資産は、ならファミリーをはじめ日本全国に158物件、約1兆3,253億円(2025年12月31日時点）。主要物件はGYRE、mozoワンダーシティ、川崎ルフロン、ツイン21 など。

・資産運用会社名：株式会社ＫＪＲマネジメント( https://www.kjrm.co.jp/ )

・概要：日本都市ファンド投資法人より資産運用業務を受託する資産運用会社として2000年に設立。

2022年に世界最大級のオルタナティブ資産運用会社であるＫＫＲグループの一員となり、2025年には、「ＫＪＲＭホールディングス」を持株会社とし、J-REIT事業を行う「ＫＪＲマネジメント」と私募ファンド事業を行う「ＫＪＲＭプライベートソリューションズ」の3社体制にて資産運用事業を行う日本最大級の資産運用会社。