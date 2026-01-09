ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市)は、ハイセンス本社が米国ラスベガスで開催された CES 2026において発表した、FIFAとの長年にわたるテクノロジー協業および、FIFAワールドカップ2026(TM)に向けた最新技術活用について、日本市場向けに紹介いたします。





Hisense_CES_FIFA





本取り組みは、FIFAワールドカップ2026(TM)における大会運営および世界中のファン体験を支えることを目的に、ハイセンスが展開する大画面ディスプレイおよび家電技術の最新応用を示すものです。プロフェッショナルな試合運営環境から、家庭での臨場感あふれる観戦体験まで、幅広いシーンでの活用が想定されています。





CES 2026のハイセンスブースには、FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏を団長とする視察団が来場し、FIFA最高事業責任者(CBO)のロミー・ガイ氏とともに展示を視察しました。インファンティーノ会長にとってCES初訪問となった今回の視察では、FIFAワールドカップ2026(TM)に向けてカスタマイズされた「Hisense Elite Collection」に対し、高い評価が示されました。





「Hisense Elite Collection」は、テレビ、レーザープロジェクター、一部家電製品で構成され、プロフェッショナルな試合環境から家庭での観戦まで、サッカーに関わる多様なシーンを想定して設計されたラインアップです。中でもRGB MiniLEDテレビは、大会運営における重要な映像機器として位置づけられ、映像の明瞭性、パフォーマンス、信頼性の高さを活かし、複数の重要な運営領域で活用されています。高速なプレーや細部の視認性向上により、現代サッカーに求められる高度な映像要件に対応し、競技運営を支援します。





CES会場で紹介されたこれらのプロフェッショナル用途は、ハイセンスとFIFAの協業が、3大会連続のFIFAワールドカップを通じて進化してきたことを象徴しています。大画面視聴分野でのリーダーシップから、試合運営を支えるプロフェッショナルレベルの映像ソリューションへと、その役割は着実に高度化してきました。この継続的なパートナーシップは、FIFAがハイセンスの技術力に長期的な信頼を寄せていることを示すとともに、実用性に裏打ちされたイノベーションを軸とするハイセンスのグローバルスポーツマーケティング戦略を強く印象づけるものです。





ハイセンスは今後も、ディスプレイおよび家電技術の進化を通じて、ピッチ上の瞬間から舞台裏、そして世界中の家庭に至るまで、サッカーの感動体験をより豊かにすることに貢献してまいります。





ハイセンス ホームページ： https://www.hisense.co.jp