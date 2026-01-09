おしんドローンスクールなどを手がける株式会社おしんドリーム(東京都台東区)は、2026年年始より、屋内に特化した新しいエンターテインメントサービス「おしんドローンショー」を本格的に開始します。結婚式や企業イベント、周年記念イベント、商業施設、スポーツイベントなどの屋内空間において、最大30機のドローンが音楽と光に合わせて舞うインドア型ドローンショーを提供し、これまでにない「驚きとワクワクの感動体験」を創出します。









■屋内ドローンショー事業開始の背景

未来のテクノロジーを、もっと身近な“ワクワク体験”に





おしんドローンショーHPトップ





ドローンは、防災・防衛・物流・建築・農業など、社会インフラを支える分野で活用が進む一方、一般の方にとってはまだ「遠い存在」に感じられることも少なくありません。

おしんドリームは、これまでドローンスクールの運営を通じて、400名を超える卒業生や自治体職員、地域住民の方々と関わる中で、





●ドローンをもっと身近に感じてほしい

●ドローンで幸せな気持ちになる体験をつくりたい

●その体験から、次世代の人材育成につなげたい





という思いを強くしてきました。

こうした背景から、「ドローンで驚きとワクワクを作る」ことをコンセプトに、屋内専用のインドア・ドローンショー事業を立ち上げました。









■おしんドリームの屋内ドローンショーとは

最大30機が、屋内空間で光と音にあわせて舞う“空飛ぶエンターテインメント”





おしんドローンショー





「おしんドローンショー」は、屋内空間で完結する屋内ドローンショーサービスです。





●最大30機までのドローンを使用

●1本あたり約5～10分のショー構成

●円形・立方体・星やハートなどの図形表現

●ローマ字・ひらがな・カタカナ、企業ロゴ・マークのアニメーション演出





音楽・照明と連動し、ドローンが立体的に動くことで、屋外ショーとは異なる、没入感の高いインドア体験を実現します。





10機デモフライト









■利用シーン

ブライダルから企業イベント、スポーツ・ライブ演出まで

おしんドローンショーは、以下のようなシーンでの活用を想定しています。





●結婚式・披露宴：新郎新婦の名前やメッセージをドローンで空に描くサプライズ演出

●企業イベント・式典：企業ロゴやスローガンを用いたブランディングショー

●商業施設・季節イベント(クリスマス等)：集客力の高い体験型エンタメコンテンツとして

●ライブ・スポーツイベント・ハーフタイムショー：会場を一体感を高める新しいステージ演出

●学校・教育機関向けプログラム：ドローンショー制作体験やワークショップとの組み合わせ





屋外の花火やLED演出と比べ、「天候に左右されない」ことから、年間を通じて安定した演出が可能です。









■ドローンショーの費用イメージ

「ドローンショーは高い」を覆す、導入しやすい価格帯

一般的な屋外ドローンショーでは、100機規模で200万円以上かかるケースも多く、「興味はあるが、費用面で難しい」という声も少なくありません。

おしんドローンショーでは、屋内ドローンショーの強みを活かし、初めてでも検討しやすいパッケージプランをご用意しています。





●ライトパック：50万円(税込)～

○ドローン10機

○定番BGM＆基本プログラム

○交通費込み(関東圏)





●バリューパック：90万円(税込)～

○ドローン20機

○人気プログラムから選択

○色・文字のセミカスタム

○交通費込み(関東圏)

※会場条件や演出内容により変動します。詳細は個別にお見積もりいたします。









■屋内ドローンショーならではの5つのメリット

1.天候・時間に左右されないインドア ドローンショー

屋外ドローンショーは、風や雨などの天候に大きく左右され、準備をしても当日中止になってしまうリスクがあります。また、日没後の夜間でないと演出が難しいケースも多くあります。一方で屋内ドローンショーは、天候に影響されず、計画どおりの実施がしやすく、午前中や日中のイベントでも実施可能です。





2.準備期間・許可申請の簡略化

屋外での大規模ドローンショーでは、航空局への許可申請や各種調整が必要となり、検討開始から本番まで3カ月程度を要することもあります。屋内ドローンショーは航空法の適用外となるため、会場調整や安全確認を行った上で、最短1週間程度での実施も相談可能です。





3.目の前で感じる“音と光とドローン”のコラボレーション

屋外と比べて機体数は少ないものの、屋内という特性を活かし、ドローンが目の前を飛行する臨場感を味わえるのが大きな特徴です。ドローンの動き、音楽、照明が一体となることで、五感に訴える没入感の高い感動体験を実現します。





4.狭いスペースでも実施可能な室内ドローンショー

おしんドローンショーは、最小：5m×5m×高さ5m、30機のショーの場合でも目安10m×10m×高さ5mの屋内空間があれば、会場規模に合わせた演出をご提案可能です。





5.ドローンスクールで培った安全管理ノウハウ

これまでのドローンスクール運営で蓄積した安全管理のノウハウを、屋内ドローンショーの現場運営にも活かしています。プロペラガード付き機体(LiteBee Stars)の使用、専属スタッフによる飛行エリアの管理、観客との距離・導線を考慮したレイアウト設計など、安全面に配慮した上で、安心して楽しめるショー運営を行います。









■上位プランではAIも活用

“その日だけのドローンショー”をオーダーメイドで制作

上位プランではAIを活用した完全オリジナル演出にも対応します。





●イベントやブランドテーマに合わせたショープログラム生成

●オリジナル楽曲に合わせたドローン演出設計





記念日、周年行事・ブランドストーリーを「その日、その場、その人のためだけ」の特別な演出として形にします。









■教育プログラムとしての展開

「ワクワク」から始まる次世代人材育成





ドローン操縦体験





【ドローン操縦の様子】

本サービスは、エンターテインメントに留まらず、小学校～大学向けのドローンショー制作体験・教育プログラムとしての展開も行っています。楽しさを入口に、テクノロジーへの興味や将来のキャリア意識に繋げる取り組みです。









■テスト公演と今後の展開

伊豆大島での島民向けのテストフライトでは、「暗闇で聴く音楽と、見たことのないドローンショーにワクワクした」といった声が寄せられ、手応えを感じています。

今後は、企業・観光施設・ブライダル・エンタメ業界との連携を進め、導入事例を拡大していく予定です。









■ライブ・エンターテイメントEXPOに出展予定

本サービスの詳細は、『第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO』にてご紹介します。





・会期 ： 2026年1月21日(水)-23日(金)

・会場 ： 幕張メッセ

・展示会URL(来場登録)： https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp.html#/





会場では、屋内ドローンショーの実演も予定しています。









■担当者コメント

「すべてはワクワクからはじまる」――おしんドローンショーに込めた想い

ドローンは、これからの日本にとって、とても重要なテクノロジーになると考えています。防災、防衛、物流、建築、農業など、社会インフラを支える分野で活用される一方で、まだ多くの人にとっては「自分とは遠い世界のもの」に映っているのが現状です。

私たちは、ドローンをもっと身近な存在として、まずは「ワクワクする感動体験」として届けたいと思っています。ドローンで心が動く体験があれば、きっと多くの方がドローンに興味を持ち、その可能性や必要性を感じてくれるはずです。

屋内ドローンショー事業を通じて、子どもたちや次世代を担う若者、そして大人たちにも、新しいテクノロジーに触れるきっかけと、未来へのワクワクを感じてもらえたら嬉しいです。(担当：村岡 旦将)





お問い合わせ・公式サイト

おしんドローンショー公式サイト

https://odshow.jp/