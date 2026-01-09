株式会社タイムアウトマーケット大阪 2026年1月9日









2026年1月の「タイムアウトマーケット大阪」イベント情報





タイムアウトマーケット大阪の1月は、音楽と笑い、そして“食”が交差する特別な夜が続きます。話題のゲストDJによるライブセッションから、マーケット初となる落語まで、ジャンルを越えたプログラムがラインアップ。仕事帰りに一杯、週末の気分転換にふらりと立ち寄れるのも、すべて入場無料だからこそ。

人の流れが少し落ち着く1月は、実はマーケットの空気をいちばん贅に味わえる季節。音と笑いに誘われて、いつもより少し長居したくなる夜をお楽しみください。





マーケット初開催の新企画、始動。

■1月13日（火）19:00～／20:00～｜入場無料

落語家・桂 九ノ一「おいしい落語」

食べて、飲んで、笑う夜。

NHK新人落語大賞・2年連続決勝進出という実力派でありながら、

ヴィンテージウェアを愛し、音楽をこよなく愛する――

FUJI ROCKや森道市場にも出演する、“DJの顔をもつ落語家”桂 九ノ一。

当日は、会場の空気やお客さんの表情を感じ取りながら、その場で噺を選ぶスタイル。グラスを片手に、マーケットのざわめきとともに楽しむ落語は、まさにここだけの体験です。





「落語って、こんなに自由でいいんだ」。

そんな距離感で味わえる、タイムアウトマーケット大阪ならではの“おいしい落語”。

どうぞ気負わず、ふらっと笑いに来てください。





■1月17日（土）19:00～｜入場無料

KYOTO JAZZ MASSIVE

都市の夜を彩る、ジャンルレスなグルーヴ

沖野修也 & 沖野好洋による兄弟プロジェクト

KYOTO JAZZ MASSIVE（KJM）が初登場！

ジャズを軸に、ファンク、ソウル、ブラジル音楽、ハウス、テクノまでを自在に横断し、“交える感覚”とハイブリッドなアプローチで、世界中の音楽シーンを魅了し続ける存在です。

2026年1月には最新リミックス作品「Impulsive Procession（opolopo remix）」のリリースも控え、ヨーロッパを中心にライブツアーも展開中。

洗練された都会的グルーヴが、マーケットの夜を、心地よく、そして少しだけ特別な時間へと変えてくれます。





定番から人気イベントまで。マーケットの楽しみは続きます。





音楽のある時間を、もっと日常に。

1月のタイムアウトマーケット大阪では、話題のメインイベントに加え、DJパフォーマンスやライブを連日開催。すべてアーティストの顔が見える、臨場感あるラインアップです。





■CITY GROOVE FRIDAY（毎週金曜 20:00～）

タイムアウトマーケット大阪が提案する、音楽と食が交差する金曜夜の定期イベント「CITY GROOVE FRIDAY」。ジャンルレスなDJプレイと、多彩な食のラインナップが融合し、都市の夜に新たなリズムを生み出します。





■1月9日（金）20:00～22:00

CITY GROOVE FRIDAY

DJパフォーマンス｜mocca*（Resonance）





週末の入り口は、心地よいグルーヴから。

都会的で温度のあるサウンドが、金曜の夜をやさしく高めます。





■1月10日（土）

DJ & ライブパフォーマンス｜Grooves & Harmonica Spice

17:50-18:40 M&m'ズ

18:40-19:00 KAITO

19:00-19:50 kikumon

19:50-20:40 FooRNg

20:40-21:10 KAITO

21:10-22:00 5Ξ1YΔ

House / Tech House / Danceを軸にした5人のDJセッションに、KAITOによるハーモニカのライブプレイが重なり合う一夜。音楽のジャンルも、楽しみ方も自由な、マーケットならではのライブ感を体感してください。





■1月11日（日）12:00～15:00

DJパフォーマンス｜DJ Cine

昼下がりのマーケットを、軽やかな選曲で彩るDJ Cine。

ランチタイムから、心地よく音楽に身を委ねる時間を。





■1月16日（金）20:00～22:00

CITY GROOVE FRIDAY

DJパフォーマンス｜Cazi（DUGOUT）

関西クラブシーンの現場で磨かれた感覚と、DUGOUTで培ったフロアメイク力を武器に、都市の夜に深みあるグルーヴを刻むDJ Cazi。「CITY GROOVE FRIDAY！」ならではの、熱と余白が共存する時間をお楽しみください。





■1月18日（日）12:00～15:00

DJ パフォーマンス｜DJ LEGO

ハウス、ディスコ、ソウル、ヒップホップなどを横断するDJ「LEGO」。フロアの温度を読み取りながら紡がれる選曲は、マーケットの夜に自然な熱量とリズムをもたらします。





■1月20日（火）19:00～21:00

生ギターライブ｜Ayana

アコースティックギターのやさしい音色が、平日の夜にそっと寄り添うライブパフォーマンス。食事とともに、ゆったりとした余韻をお楽しみください。





■1月27日（火）19:00～（予定）

MONKY & KOICHI BEAT JAZZ DUO

国内外のフェスやライブハウスを巡り、スモーキーな音色で魅了するSAX奏者「MONKY」。そして、インストバンドSAWAGIで幾多の海外フェスを沸かし、プロデューサーとしてもHiphopシーンで注目されるキーボーディスト「KOICHI」。

JAZZとBEAT、チルとスリルが交錯する刺激的で心地よいサウンドを。





＜EVENT REPORT＞

「新春祝い酒」

1月2日、タイムアウトマーケット大阪にて「新春祝い酒」を開催しました。

当日は、ドラッグクイーンと獅子舞による練り歩きがマーケット内を彩り、新年らしい華やかなムードに。鏡開きのあとには、お祝い酒が振る舞われ、来場者の笑顔とともに場の一体感が広がりました。









食とともに、音楽やパフォーマンス、季節の行事が交差する。





アジア初、そして大阪に誕生した日本初のタイムアウトマーケットとして、和の要素をはじめとした日本文化も大切にしながら、多様な文化と食を体験できる場所へ。





そんなカルチャーが育っていく場として、タイムアウトマーケット大阪では、これからも訪れるたびに新しい発見と楽しさに出会える時間を届けていきます。









