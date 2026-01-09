ミニストップは、旬のフルーツを使った「いちご」商品の発売に際し、いちごフェアを実施します。１月６日（火）から三角サンド、袋スイーツ、菓子パン、１月１３日（火）～カップスイーツ、菓子パンなど、全９品を発売します。また、発売中の対象商品（※１）を含む１会計で、税込８００円以上のレシートでＷＥＢから応募できる企画を実施します。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの旬の食材を使った商品開発の実施やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【いちごフェアレシート応募企画】内容： 対象商品（※１）を含む１会計で税込８００円以上のレシートで、以下の２コースからご希望のコースを選択し、ＷＥＢから応募。Ａコース：いちご狩り体験にペアでご招待 １０組２０名さまＢコース：いちごを使ったお菓子 ２０名さま応募期間：１月９日(金） ～ １月２７日(火)【対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）】

レシート印字期間：１月９日（金）～１月２６日（月）まで応募締め切り：１月２７日（火）２３時５９分までレシートに印字された二次元コードからキャンペーンページへアクセスし、対象商品（※１）を含む１会計で税込８００円以上のレシート画像にて、WEBでご応募お願いします。

※１. 対象商品につきましては、いちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報】●商品名：いちごサンド●本体価格：４６８円（税込価格：５０５．４４円）※２●発売開始：１月６日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・いちごにカスタード風味クリーム、ホイップクリームを合わせたデザートサンドです。 ・いちごの美味しさを引き立てるホイップ＆カスタードは相性抜群。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごシュークリーム●本体価格：１５８円（税込価格：１７０．６４円）※２●発売開始：１月６日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・ホイップクリームと苺ソース入りカスタードクリームをブレンドした２ 種類のクリームを使用。 ・ホイップクリームには北海道産生クリームを使用。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごと練乳のロールパン●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※２●発売開始：１月６日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・ふんわりとした白生地のロールパンに福岡県産あまおういちごの ピューレ入りホイップクリームと練乳ホイップをサンドしました。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：しっとりいちごロールケーキ●本体価格：１５８円（税込価格：１７０．６４円）※２●発売開始：１月６日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・しっとりと焼き上げたスポンジで、いちごクリームを巻きこみました。 ・福岡県産あまおう苺のジャムを使用したクリームです。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：しっとりとしたダブルクリームパン（宮城いちご＆ホイップ）●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※２●発売開始：１月６日（火）●発売地区：東北●商品特長： ・果肉入りいちごクリームとホイップクリームをしっとりした生地で包みました。 ・宮城県産いちごを使用した果肉入りクリームです。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報】●商品名：いちごのティラミス●本体価格：３２８円（税込価格：３５４．２４円）※２●発売開始：１月１３日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・甘酸っぱいいちごとなめらかでコクのある北海道マスカルポーネチーズを重ねた季節限定のティラミスです。・苺ティラミスムース、マスカルホイップと苺のシロップで、層が綺麗に見えるような仕上げ。 ※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：しあわせクレープ練乳いちご●本体価格：２１８円（税込価格：２３５．４４円）※２●発売開始：１月１３日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・練乳ミルクムースと純生入りクリームに、練乳ソースといちごソースを合わせ、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包みました。程よい酸味と練乳の甘味を味わえます。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごチョコ！チョコ！チョコ！チョコ！チョコ！●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※２●発売開始：１月１３日（火）●発売地区：関東・東海・近畿・四国・九州（九州地区の商品は一部仕様が異なります。）●商品特長：・いちご練乳味シートを折り込んだ生地にいちご味クリームを絞り、いちごキューブチョコをのせました。・「とちあいか」を使用したいちごピューレ入りいちご味クリームです。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごのマーブルサンド●本体価格：１５８円（税込価格：１７０．６４円）※２●発売開始：１月１３日（火）●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・マーブル模様のスポンジケーキでミルククリームと苺ジャムをサンドしました。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●発売中の商品 ●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品名： 紅ほっぺいちごのパフェ（左）／得盛いちごパフェ（右）●本体価格： ５００円（税込：５４０．００円） ／ ７５０円（税込：８１０．００円）※２ ●エネルギー：１７５kcal ／ ２４６kcal※２●商品特長：・２０２５年２月発売時にご好評いただいた、いちご品種“紅ほっぺ”を使用。紅ほっぺは甘さと酸味のバランスが非常に良く、食べやすい味わいが特長。しっかりとした食感で、ジューシーさも兼ね備えています。・いちごソースにビタミンＣをプラスしました。仕上げにいちごと相性の良い練乳をトッピング。やさしい甘さとコクのある味わいをお楽しみいただけます。「得盛いちごパフェ」は、「紅ほっぺいちごのパフェ」の２倍の量のいちごを使用しています。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報】●商品名：のむヨーグルトいちご１８０ℊ●本体価格：１４８円（税込価格：１５９．８４円）※２●発売中の商品●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・生きて腸まで届くビフィズス菌「ＬＫＭ５１２」を配合のなめらかでコクのあるヨーグルトベースに、つぶつぶのいちご果肉をバランスよく合わせたのむヨーグルトです。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：ミックスベリー●本体価格：２６８円（税込価格：２８９．４４円）※２●発売中の商品●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・３種ミックス（ストロベリー／ブルーベリー／ラズベリー）で見栄え良く、彩りにも最適でスムージーの材料やヨーグルトのトッピング等に便利です。・自然解凍でそのままの喫食可能です。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごみるくモナカ●本体価格：１４０円（税込価格：１５１．２０円）※２●発売中の商品●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・ミルク感とコクのあるいちごみるくアイスをモナカでサンドしました。 ・シンプルな構成で純粋にいちごみるくアイスの味わいを楽しんでいただける商品です。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名：いちごパフェみたいなアイスバー●本体価格：１８０円（税込価格：１９４．４０円）※２●発売中の商品●対象店舗：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）●商品特長： ・店内加工スイーツの「いちごパフェ」をイメージしたアイスバー。ソフトクリーム風アイス、とろっとした練乳、いちごアイスの３層構造で、ソフトクリーム風アイスは北海道ミルクソフトの味わいを再現。いちごアイスはいちごの果汁と果肉を１４％使用しており、いちご本来のつぶつぶした食感が感じられます。※１. 対象商品につきましてはいちごフェア販促物にてご確認をお願いいたします。※２. 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。