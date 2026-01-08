キャニオンは、トライアスロンバイク「スピードマックス CF SLX」の特別仕様「Road to Roth（ロード・トゥ・ロート）エディション」を発表しました。本モデルは、世界最高峰のロングディスタンスレース「Challenge Roth」を舞台に戦うことを想定して開発された、限定仕様のスピードマックスです。特徴的なのは、・完売した Challenge Roth 2026 へのエントリー枠が付属・ロートの象徴的な風景とエネルギーを表現した特別デザイン・ロングディスタンスで最大限の力を引き出す実戦的な構成という3点。単なる記念モデルではなく「ロートを目指すアスリートのための実戦機材」として設計されています。

ロートという特別な舞台

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/triathlon-bikes/speedmax/cf-slx/speedmax-cf-slx-road-to-roth/4252.html

ドイツ・バイエルン州で開催される Challenge Roth は、3.8kmスイム、180kmバイク、42.2kmマラソンを走り抜く、世界屈指のロングディスタンストライアスロンです。キャニオンは同大会のオフィシャルパートナーとして4年目を迎え、2024年に好評を博した初代モデルに続く第2弾「Road to Roth エディション」を投入しました。

完売レースへのエントリー枠を提供

スピードマックス Road to Roth エディションを購入することで、一般販売ではすでに完売している Challenge Roth への出場機会を得ることができます。また、このエントリー枠は 2026年大会への出場に限らず、今後5大会の Challenge Roth の中から1大会で使用可能。十分な準備期間を確保し、ご自身のコンディションや目標に合わせた最適なタイミングでロートに挑戦することができます。

ロートのエネルギーを表現した特別デザイン

デザインは、ロート名物のレーザーショーから着想。「ガウシアンビーム」という物理概念をもとに、集中したエネルギーがフレーム全体に流れるビジュアルを表現しています。世界選手権を制してきたスピードマックスのDNAを受け継ぎ、エネルギー消費を抑えながら、長距離で最大限のパフォーマンスを発揮する一台です。

主なスペック

・CP0019 トライアスロンコックピット完全統合型で高い調整幅を確保。5種類のベースバー、3種類のエクステンション長、専用フィッティングキットにより、専門工具を使わず自然でエアロなポジションを簡単に構築可能。・フレーム一体型ハイドレーションシステム180kmのバイクパートでも、手を離すことなく確実な補給を実現。・SRAM Force AXS E1 eTap（12速）ワイヤレスかつ高速・高精度な変速性能。・SRAM Force 1x Aero 50T クランクセットシンプルで空力に優れた1x構成。低メンテナンスでスピードを追求。・Zipp 808 Firecrest（フロント）＋ Super9 Disc（リア）あらゆる風況下でも優れた空力性能と安定性を発揮するホイールセット。・統合型ベントーボックス & BBツールボックス補給食と工具を常に手元に。勝負の一秒を逃さない設計。

限定100台。特別な一台を、その手に。

スピードマックス Road to Roth エディション は、世界限定100台 のみの生産。価格は1,620,000円（税込）キャニオン公式サイト canyon.com および Canyon App にて販売されます。アプリでは、サービス情報や対応スペアパーツ、分解図の確認も可能です。

スピードマックス試乗・フィッティングのご案内

https://www.canyon.com/ja-jp/

スピードマックスは、キャニオン東京テストセンター にて試乗が可能です。実走を交えた試乗から、目的やレベルに応じたフィッティングまで、ライダー一人ひとりに合わせた体験をご提供しています。現在は 2026年モデルの最新カラー が入荷し、スピードマックス CFR／CF SLX／CF の各グレードを、XSサイズからLサイズまで 幅広くラインアップ。複数のグレードやサイズを 比較しながら試乗できる環境 を整えています。■ 通常試乗体験1枠60分の完全予約制で、バイクセッティングから実走試乗（40分）、バイク購入やカスタム相談まで。キャニオンの最先端ロードバイク・トライアスロンバイク・グラベルバイクを、実際に“走って”体感できるプログラムです。実施日：毎週 金曜～月曜時間：9:00～13:00（最終受付 12:00）内容：スピードマックス・ロードバイク・グラベルバイクの実走試乗、モデル・サイズ相談■ マンツーマン・フィッティング試乗プログラム１枠75分間の完全予約制で、IRONMANみなみ北海道2025 バイクパート総合1位を獲得した篠崎 友選手による、マンツーマン・フィッティング試乗プログラムです。実施日：木曜日時間：7:00～16:45（最終受付 15:00）内容：ご要望に応じて、以下の対応が可能・実走付き試乗による、リアルな乗り味の確認・実走なしでの、フィッティング重視プログラム・ご自身のバイク（スピードマックス／ロードバイク）を使用したフィッティング【開催予定日】2026年1月：15日・22日・29日2026年2月：5日・12日・26日■ 会場情報場所：キャニオン東京テストセンター 〒192-0362 東京都八王子市松木51-7アクセス：京王堀之内駅より徒歩12分駐車場：なし（近隣コインパーキングをご利用ください）

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd