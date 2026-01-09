マンデラエフェクト専門作家・青山濯土（本社：東京都青梅市）は、クラウドファンディングサイト「Camp Fire」にて、オリジナルデザインの御守りネックレスの製作・販売プロジェクトを実施中です。ボヘミアン陶器、トルコのナザールボンジュウ、日本の十種神宝を組み合わせた男女共用の限定20個を、単価7,300円で販売予定。成功時には障がい者就労支援施設との連携による量産化も検討しています。

私が普段使いしていて最もお気に入りで、よくお店の店員さんなどからも誉められたりするネックレス・ペンダントを、単価7,300円、２０個限定で皆様に販売してみようと思いました。手応えがあれば、更なる事業の拡大を目指します。費用の内訳は以下の通りです。ボヘミアン陶器パーツ1,570円×20個＝31,400円、パラコード２㎜３芯50メートル1,600円×2本＝3,200円、ミニヘアゴム（16個596円）×4セット＝2,300円、ナザールボンジュウ（3個980円）×7セット＝6,860円、十種神宝の御守りペンダント（2,800～2,500円）×20個＝50,000～56,000円、ブリキ缶（6個1,400円）×4セット＝5,600円、ゆうパケットポストmini用封筒20枚を含め、材料費の見積もりは合計106,000円です。これにCamp-Fire様の手数料と人件費40,000円を加え、合計146,000円を募ります。○ 現在の準備状況各部品の卸売業者様とコンタクトを取り、安定供給の実現に向けて交渉を進めています。○ スケジュール２０２６年３月までに資金募集を完了。２０２６年５月までに２０件のお客様に順次発送。○ 最後に本事業が成功したら、障がい者の方々の就労支援施設などと連携するなどして、量産体制化を目指すことも視野に入れて検討しています。

自分専用のお気に入りの唯一無二のペンダントだったので、他の人に売りたくない、自分だけで独占したいという気持ちが強かったのですが、これからビジネスで成功していきたいのであれば「まず隗より始めよ」という格言の通り、自分が一番お気に入りの最高傑作と思っているものから販売するべきだと思い、本事業を立ち上げました。なお、「御守り」と表示しておりますが、運勢向上や効能は必ずしも確約するものではありません。ボヘミアン・エスニック陶器、トルコのナザールボンジュウ（邪視・邪眼…Evil Eye除けの御守り）、日本の十種神宝（とくさのかんだから）・裏面はヤタノカカミの御守りの三種セットのペンダントになります。細部は今後の技術力の向上により、写真と異なる仕様に変更する可能性があります。ブリキの缶ケースに入れて、包装紙で梱包して発送致します。頑張りますので、応援していただけると嬉しいです！

