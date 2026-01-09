血管形成術用バルーン市場規模・シェアレポート、成長およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「血管形成術用バルーン市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の血管形成バルーン市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率3.4%を予測し、2035年末までに46億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は31億米ドルでした。
市場概要
血管形成術用バルーンは、経皮経管血管形成術（PTA）において、狭窄または閉塞した血管を拡張するために使用される低侵襲医療機器です。狭窄部位でバルーンを拡張することで、医師は冠動脈、末梢血管、神経血管の血流を回復させます。血管形成術用バルーンは、ステントと併用されることもあれば、特に末梢動脈疾患（PAD）においては単独療法として使用されることもあります。
血管形成術用バルーン市場は、世界のインターベンショナル心臓病学および血管内治療デバイス産業の中核セグメントであり、臨床成績の向上を目的としたバルーン材料、コーティング、デリバリーシステムの継続的な技術革新の恩恵を受けています。
市場規模・シェア
世界の血管形成術用バルーン市場規模は約45～55億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～7％で成長すると予測されています。この成長は、心血管疾患の有病率の上昇、低侵襲治療へのアクセス拡大、先進的なバルーン技術の採用増加によって牽引されています。
冠動脈用血管形成術バルーンは、世界的に経皮的冠動脈インターベンション（PCI）件数が多いことから、数量ベースで最大の市場シェアを占めています。一方、薬剤コーティングバルーン（DCB）を含む末梢血管形成術用バルーンは、PADおよび糖尿病関連血管合併症の増加により、最も急成長しているセグメントです。市場価値では北米と欧州が主導しており、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。
主な成長要因
心血管疾患負担の増加：冠動脈疾患（CAD）、PAD、糖尿病の有病率上昇が血管形成術需要を押し上げています。
低侵襲治療への移行：血管形成術は、開腹手術と比べて入院期間の短縮、回復の早さ、合併症リスクの低減といった利点があります。
技術革新：薬剤コーティングバルーン、スコアリングバルーン、超高圧バルーンなどの革新により、血管開存性が改善され、再狭窄が低減されています。
高齢化人口：高齢者は血管疾患に罹患しやすく、手技件数の増加につながっています。
新興国市場でのアクセス拡大：医療インフラや医師教育の改善により、世界的に採用が進んでいます。
市場セグメンテーション
製品タイプ別：
・従来型バルーン血管形成術（POBA）バルーン
市場セグメンテーション
製品タイプ別：
・従来型バルーン血管形成術（POBA）バルーン