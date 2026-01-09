TikTokフォロワー数5万人！ 「ポッコンズ」のショートアニメが人気のクリエイター「さとキチ」と エージェント契約を締結いたしました！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）は、SNSで活躍するクリエイター「さとキチ」と新たにエージェント契約を結んだことをお知らせします。さとキチが手がけるキャラクター「ポッコンズ」はTikTokを中心にショートアニメ、コラボカフェの展開実績もある今大注目のキャラクターです！
■「ポッコンズ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338802&id=bodyimage1】
SNS総フォロワー数は約11万人（2026年1月現在）。ポッコンズの可愛らしくユーモアあふれる動きにハマる人が続出！予測不能でコミカルな親子の日常は、子育て世代やファミリー層からも高い共感を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338802&id=bodyimage2】
■公式SNS
TikTok：https://www.tiktok.com/@poccons
Instagram：https://www.instagram.com/poccons_popcorn/
YouTube：https://www.youtube.com/@poccons
X（旧Twitter）： https://x.com/poccons_popcorn
上記クリエイター、及びキャラクター等で事業のお取組みをご希望の企業様はエイノバ株式会社HPからお問い合わせください。何卒よろしくお願い致します。
https://anova.co.jp/
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はX（旧Twitter）やInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ