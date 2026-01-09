¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ó¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¾ö¤á¤ë Ãæ·¿¸¤ÂÐ±þ¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¡ØFikaGO TOGGLE (¥Õ¥£¥«¥´¡¼¥È¥°¥ë)¡Ù2026Ç¯2·î¾å½Ü ¿·È¯Çä
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾±º¹¯»ì)¤Ï¡¢ÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFikaGO(¥Õ¥£¥«¥´¡¼)¡×¤«¤é¡¢ÂÑ²Ù½Å30Ô¤Þ¤Ç¤ÎÃæ·¿¸¤ÂÐ±þ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¡ØFikaGO TOGGLE(¥Õ¥£¥«¥´¡¼¥È¥°¥ë)¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¥ã¥Ó¥óÃåÃ¦·¿¤ÎFikaGO¥«¡¼¥È¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤È¤¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¤ò³°¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¥ã¥Ó¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¾ö¤á¤ë
FikaGO¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È½é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¤ò³°¤·¤Æ¤âÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¿·»ÅÍÍ¡£¥¥ã¥Ó¥ó¤ÎÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ö¤ßÊý¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤
¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¼Ö¤ËÀÑ¤à¤È¤¤Î»ý¤Á¾å¤²¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ó¥ó¤ò³°¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë
¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤ä³°½ÐÀè¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ã±ÂÎ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÑ²Ù½Å30kg¤Þ¤Ç¡¢Æâ¥µ¥¤¥º¤Ï£×33¡ß£Ä66¡ß£È28Ñ¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ·¿¸¤¤ä¾®·¿¸¤¡¦Ç¤ÎÂ¿Æ¬»ô°é¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤ÌÓ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë¸ÇÄê
Á°¸å¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â³«ÊÄ¤Ç¤¤ëËÚ¤Ï¡¢ÌÓ¤ÎÄ¹¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ë¸ÇÄê¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Õ¥£¥«¥Ö¥é¥¦¥ó(BR)
¥Ô¥å¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯(BK)
¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Ù¡¼¥¸¥å(BE)
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤À½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤Ï¥³¥Á¥é▶https://compet.jp/products/choice/fikago/toggle/index.html
¡ÚFikaGO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢ÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢FikaGO(¥Õ¥£¥«¥´¡¼)¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤Î¹ñÆâÀµµ¬ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥×¥é¥¶¡¡TEL¡§048¡¾797¡¾1004
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹Êó ÀÄ»³
TEL¡§03-5828-7607
Mail¡§pr@combi.co.jp
