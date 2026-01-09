ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１月１０日（土）に「魚の日限定セール」を開催しています。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約120商品を販売します。

おすすめ商品は、岡山県瀬戸内市の牛窓沖で漁獲された「牛窓しらす」や岡山白桃を与えられて育った「桃鯛」の鯛めしセット、南三陸産の牡蛎を味付けしてもっちり食感に仕上げた「牡蛎の缶詰」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、おうちでのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

ＪＡタウンの「魚の日限定セール」

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・岡山県産 牛窓しらすBOX

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-8018/

岡山県瀬戸内市の牛窓沖で、製造元の服部水産が漁獲した「しらす」を新鮮なまま釜茹でし、旨みを凝縮したしらす干しです。専用ギフトボックス入りで贈り物にも最適です。

・桃鯛 鯛めし１セット（２合用）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-8000/

岡山の白桃で育ったマダイ「桃鯛」を贅沢に使用した炊き込みご飯の素です。桃鯛のアラから炊きだした特製スープと桃鯛の切り身のセット商品です。

・【魚の日限定】南三陸産牡蠣の缶詰 食べ比べセット

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-maruya-canned2-s/

三陸の豊かな海、川の恵みをたっぷりと含んだ美味しい牡蠣を、石巻の醤油を使用したしぐれ煮と柚子味噌煮の２つの味で食べ比べできる缶詰セットです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown