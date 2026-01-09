品川和宏(所在地：東京都渋谷区神南一丁目23番14号リージャス渋谷公園通りセンター)は、株式会社SFC 代表取締役 黒濱 達也とともに、「AI ゴールドラッシュセミナー Vol.1」を2026年1月28日(水)に東京・銀座で開催致します。





今年を一年を占う重要なセミナー





企業が競争力を維持・強化するには、もはや少数の高度人材に依存するのではなく、誰もがAIを使いこなすことが鍵となってきました。2026年はその勢いが倍加し、もはや経営トップはAIを使いこなすことなくして務まらなくなるでしょう。

本セミナーでは、19世紀のゴールドラッシュのいわば現代版を定義し、参加者の皆様の取るべき戦略を導き出します。









■セミナー概要■

●開催日時： 2026年1月28日(水)17：00～18：10

●開催場所： 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階

●定員 ： 20名

●対象者 ： 非エンジニアの経営者層向け／海外のAI導入事業に関心のある方

●来場特典： プレゼン資料の提供／ Yコンビネーターの投資先企業抜粋

●お申込先： https://forms.gle/c8aLU3yMshaj7iVw6 (Googleフォーム)









■セミナー内容■

直近のAI進化の過程/理由を踏まえ、シリコンバレーの「ゴールドラッシュ」の実態、生成AI後のビジネス機会の変化 、Yコンビネーターに関する説明、トレンドともいえる特化型AIエージェント等について解説。次の収益源／取り組むべき事業をあらわにして参ります。





＜ Yコンビネーターとは ＞

Yコンビネーター(Y Combinator)は、シリコンバレーに存在するアクセラレータープログラム。





主に創業期のスタートアップに対して、資金・ノウハウ・環境的な支援を行います。その輩出企業の豪華さから、世界中からスタートアップが集結。いままさにどんなイノベーションが起こっているのか／起ころうとしているのか、如実に映し出す鏡ともいえます。日本ではまだまだ情報が少なく、当セミナーでその一端を解説して参ります。









■講師プロフィール ＜品川 和宏＞





品川 和宏





青山学院大学国際政治経済学部卒業。株式会社ニコンを経て、日本能率協会刊の出版物執筆や光文社週刊誌のアンカーマン等歴任。また構成作家として著名クイズ番組などを手掛ける。こうしたマスメディア経験をもとに、企業団体に対するコンサル、とりわけ広報PR分野に注力してきたほか、さまざまなプランニングも手掛ける。

昨秋には警察学校におけるサイバーテロ／セキュリティ研修准講師を拝命。年末にはローカル鉄道への支援活動で長野県知事賞を受賞。

AIの利点を最大限に享受しつつ、人類の最後の砦となり得る ー「創造力の教科書」ー の執筆に入っている。日本マーケティング学会所属。









■講師プロフィール ＜黒濱 達也＞





黒濱 達也





慶應義塾大学総合政策学部卒業。

大学在学中より、日本最大級のビジネスコンテスト運営団体の代表やベンチャーキャピタルでのインターンを経て起業。

2016年より、上場企業のスタートアップ投資用子会社にて、主にVR領域エンターテイメント領域の複数社へ出資及びシード期支援を実行し、東証への上場を含む担当全社のエグジットを達成。

その後、バーチャルYouTuber運営企業(のちに外資系企業への売却)での役員を務め、現在はAI領域で新規事業の開発や実行支援などのサポートを行う。









■ウェブサイト

