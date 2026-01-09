「バケツ稲づくり」は、種まきから収穫まで、誰でも簡単に稲作体験できるのが特徴です。ＪＡグループでは、子どもたちに稲作体験を通じて農業をもっと身近に感じてもらえるよう、「バケツ稲づくりセット」を、全国の小学校・幼稚園・保育園などの教育機関等に無償（送料別途）でご提供します。

■付録の栽培マニュアルで、初めてのバケツ稲づくり体験でも安心！

バケツ稲づくりセットの内容は （1）種もみ・肥料セット（2）バケツ稲づくりマニュアル（3）お名前シールです（※土・バケツはセットに含まれておりません。）マニュアルでは写真とイラストで栽培手順をわかりやすく解説しているので、初めての方でも安心。時期に合わせて栽培に関するアドバイスを月２回程度メール配信するほか、栽培に関する質問にもメール・電話で対応しています。

※ホームページのURLと二次元コード

https://life.ja-group.jp/education/bucket





■教育委員会で配布数をとりまとめた場合、送料も負担なし！

市町村の教育委員会で管内小学校等への配布数をとりまとめ、送付先を教育委員会指定箇所に限定した場合（申込時に教育委員会とりまとめの旨明記）、教育委員会や小学校等での送料負担なし（ＪＡグループが負担）にて送付いたします。

教育委員会や学校などの教育機関、保育園、こども食堂など団体からの申込受付は、１月９日(金)から、個人からの申込受付は、３月２日(月)より開始します。在庫が無くなり次第、受付けを終了します。上部の二次元コードからお申し込みいただけます。

バケツ稲づくりの公式ＨＰでは、バケツ稲づくりを通じて小学校、幼稚園の授業、行事で活用した事例（指導計画書・実践例）を紹介しているので、是非ご覧ください。

※バケツ稲づくりに役立つ資料ページのURLと二次元コード

https://life.ja-group.jp/education/bucket/document/





※この事業は国産農畜産物の消費拡大を目指すJAグループの『みんなのよい食プロジェクト』の一環として実施しています。



