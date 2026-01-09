シリーズ累計販売台数52,000台突破！MAXWINのMUFUドライブレコーダーが期間限定で最大50％OFFの新春キャンペーンを実施します！
カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、配線不要1秒で設置ができるMUFUシリーズの車バイク両用ドライブレコーダー『MF-BDVR003-PRO』と『MF-BDVR004』が、期間限定でメーカー希望小売価格より最大50％OFFで購入できる新春キャンペーンの実施をお知らせします。
MAXWIN MUFUシリーズ 新春キャンペーン
【キャンペーン期間】
2026年1月9日(金)～2026年1月31日(土)
【販売ショップ】
MF-BDVR003-PRO
・Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W7B1X
・楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr003/
・Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr003.html
MF-BDVR004
・Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP1RLPRR
・楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr0/
・Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/mf-bdvr004.html
【キャンペーン対象商品紹介】
・MF-BDVR003-PRO
MAXWIN MF-BDVR003-PRO
配線不要！装着すると即時録画の前方1カメラのドライブレコーダー。
大容量バッテリー内蔵で最大16時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能でゲリラ豪雨でも心配ありません。手のひらサイズなので持ち運びにも便利。
MAXWIN MF-BDVR003-PRO 装着で即時録画
MAXWIN MF-BDVR003-PRO 連続16時間録画
MAXWIN MF-BDVR003-PRO 車バイク両用
・MF-BDVR004
MAXWIN MF-BDVR004
配線不要！装着すると即時録画の前後2カメラ搭載ドライブレコーダー。
4,000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配ありません。手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。
MAXWIN MF-BDVR004 前後2カメラ
MAXWIN MF-BDVR004 連続10時間録画
MAXWIN MF-BDVR004 車バイク両用