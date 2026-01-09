株式会社メイクビー（所在地：大阪市淀川区西中島5-8-26、代表：三宅有紀）は、迷子ペット捜索アプリ「ペットのおまわりさん」のさらなる普及と迷子ペット救済ネットワーク強化を目的に、ペット関連事業者とのパートナーシップ広告プログラムを展開しています。本プログラムを通じて、迷子ペット問題の社会的認知向上と早期発見・保護体制の全国的な拡充を目指します。

増え続ける迷子ペットの社会問題に対応

環境省の調査によると、2023年度だけで全国の動物愛護センターに保護された犬猫は約45,000頭にのぼり、そのうち約34,000頭が迷子など所有者不明の状態で保護されています。さらに深刻なのは、飼い主のもとへ戻れないまま殺処分される犬猫が年間約9,000頭に達していることです。こうした社会課題に対応するため、株式会社メイクビーは「ペットには警察（おまわりさん）がいない」という現状を変えるべく、迷子ペット捜索アプリ「ペットのおまわりさん」を開発・運営。地域ごとにペットの警察署（おまわりさん）の役割を果たすネットワークを構築し、迷子ペットの早期発見・保護を支援しています。

パートナーシップ広告プログラムの特長

「ペットのおまわりさん」のパートナーシップ広告プログラムは、アプリユーザーの多くがペットを飼育している特性を活かし、ペット関連事業者に効果的な広告手段を提供します。本プログラムには以下の2種類があります。1. 有料プラン アプリ内のお店情報への掲載、バナー広告、コラム掲載などが可能です。最大の特長は、掲載エリアとターゲットを絞れることで、無駄なコストを抑えながら求めるターゲットへの効果的なアプローチが実現できます。また、登録情報はリアルタイムで編集可能なため、最新の情報を即時に反映できます。2. 無料プラン 「ペットのおまわりさん」チラシ内への広告掲載が無料で行えます。デザイン代行サービスも利用可能で、写真・内容をご用意いただければ無料でデザインを制作します。チラシが無償提供され、設置・配布を通じてアナログ面でのPRが可能です。両プランを同時に活用することで、デジタルとアナログ両面からの幅広いPR効果が期待できます。申込から掲載開始までの手続きはすべてオンラインで完結し、掲載開始後も随時内容の更新が可能です。

社会貢献と事業PRの両立

本パートナーシップ広告プログラムの最大の特徴は、事業PRと社会貢献の両立です。広告掲載により事業の認知度向上を図りながら、迷子ペット捜索ネットワークの拡充という社会貢献に参画できます。「ペットのおまわりさん」の運営理念に賛同いただける動物病院、ペットショップ、トリミングサロン、ペットフード店、ペット同伴可能施設など、ペットに関わるあらゆる事業者の参加を募っています。

会社概要

- 会社名：株式会社メイクビー- 所在地：大阪市淀川区西中島5-8-26- 代表者：三宅 有紀- 問い合わせ先：pet@make-b.jp- URL：http://pet.make-b.jp/