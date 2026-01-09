日比谷公園は1903（明治36）年６月１日、日本初の洋風公園として生まれ、2023(令和5)年に120周年を迎えました。この度、「帝国ホテル 東京」ご協力のもと、歴史ある日比谷公園をめぐるガイドツアーと上質なティータイムをお楽しみいただける特別なイベントを開催いたします。本イベント前半では、公園のみどころを日比谷公園サービスセンター職員がご案内。日比谷公園の歴史的なエピソードや西洋風花壇のお話を聞きながら園内を散策します。後半は、帝国ホテル 東京へ移動し、本館17階インペリアルラウンジ アクアでケーキセットを楽しみながら、帝国ホテルの歴史や日比谷公園とのかかわり・秘話など、ここでしか聞けないお話をお届けします。また、ティータイムの後には館内アクティビティとして、音声ガイドとマップ付きカードで帝国ホテル 東京館内の美術品や展示品を巡るツアーをお楽しみいただけます。ぜひ、この特別な機会をお見逃しなく！みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

開催日時

2026年2月6日（金）13:00～15:30※雨天決行・荒天中止（中止の場合は前日2月5日(木)15:00頃にメールにてお知らせします。）

集合場所

日比谷公園サービスセンター前※12:45より受付開始

スケジュール

●13:00 日比谷公園サービスセンター前に集合⇒日比谷公園全域を散策しながら、第一花壇や心字池、雲形池など歴史的なスポットや見どころをご案内●14:00 帝国ホテル 東京 到着⇒帝国ホテル 東京 インペリアルラウンジ アクアでのティータイムと講話●15:30頃 自由解散※ 解散後、「館内アクティビティ 帝国ホテルの今と歴史を巡る音声ガイドツアー～開業から未来へ お客様ご自身で巡る歴史旅～」にご参加いただけます（所要時間：約20～30分）

参加費

4,500円（ケーキセット及び音声ガイド料金込）※当日現金でのお支払いをお願いします。

参加人数

先着20名

対象

高校生以上

持ち物

ご自身のスマートフォン及びイヤホン※帝国ホテル館内アクティビティで必要となります。※ご利用に伴う通信費等はお客様のご負担となります。

申込について

事前申込制

【受付開始】2026年1月9日(金)15：00より（※定員に達し次第、受付終了）

以下のリンクよりお申込みください。

URL : https://form.run/@hibiyasc-BtBh2cAU9DGNs1TOYo7W



お問合せ先

日比谷公園サービスセンター〒100-0012 千代田区日比谷公園1-603-3501-6428（8:30～17:30 ※年末年始を除く）

日比谷公園について

日比谷公園は幕末までは松平肥前守をはじめとした大名屋敷があり、明治になってからは陸軍練兵場として使用されました。その後の市区改正設計（都市計画） において、政治・経済・文化の中心たる首都東京にふさわしい、近代的な公園の誕生が強く望まれるなか、 本多静六博士によって設計され、造成されたのが日比谷公園です。日比谷公園は、西洋文化を大胆に取り入れつつも、和の要素を巧みに織りこんだ、日本初の「西洋風」公園として誕生し、時代とともにその歴史を重ね、多くの人々に愛され続けています。

アクセス

●東京メトロ丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」下車（B2）出口すぐ●東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線「日比谷」下車（A10・A14）出口すぐ●東京メトロ有楽町線「桜田門」下車（出口5） 徒歩5分●JR「有楽町」下車 徒歩8分●駐車場：地下公共駐車場（有料） ※詳細は下記をご確認ください。 https://www.driveplaza.com/hibiya_parking/

