「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS東急・相鉄沿線」の一環として



相鉄グループの相鉄ホールディングス株式会社（本社・横浜市西区、社長・加藤 尊正）は、一般社団法人SWiTCHと東急株式会社が共催する「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS東急・相鉄沿線」（以下、本アワード）に特別協賛し、2026年1月12日（月・祝）と1月31日（土）に、ゆめが丘ソラトス（横浜市泉区）にて「環境お絵描きワークショップ」（以下、本ワークショップ）を開催します。

本アワードは、小学生を対象にSDGsに関連したポスターなどの作品を募集し、優秀な作品を表彰および公開するイベントです。本ワークショップでは、小学生を対象に「SDGs」をテーマに、さまざまな企業・団体が提供する「ミッション」を選び、SDGsへの興味を高めるため、作品制作を行います。その後、本アワードで優秀作品の表彰および賞品授与が行われ、相鉄線や東急線の駅や列車内で広く作品を公開します。相鉄グループは、今後もさまざまな事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「サステナ KIDS AWARD環境お絵描きワークショップ」の概要

1．開催日時

2026年1月12日（月・祝）11:00～17:002026年1月31日（土）11:00～17:00

2．会場

ゆめが丘ソラトスSORATOS Room301相鉄いずみ野線ゆめが丘駅直結横浜市営地下鉄ブルーライン下飯田駅徒歩1分

3．参加対象

小学生

4．参加費

無料

5．参加方法

会場にて随時受付※予約不要

6．開催内容

さまざまな企業・団体が提供する「ミッション」を選び、ポスターや3コマ漫画などを制作しながらSDGsへの興味を高めます。相鉄グループのミッション：サステナブルな「未来の鉄道」のイメージを提案してください。鉄道のデザインを工夫したり、新しいテクノロジーをいかして、電車が少ないエネルギーで走行できるようにしたり、今までにないアイデアでもっと楽しい、もっと快適な地球にやさしい電車を走らせることができるかもしれません。※他企業のミッションは公式サイトにてご確認ください。

https://switch.bio/kidsaward-stations2026/

7．その他

・会場が混雑した場合、来場順にご案内します。・各実施内容・会場は変更となる場合がございます。変更の場合、ゆめが丘ソラトスのウェブサイトにてご案内いたします。

「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS東急・相鉄沿線」の概要

https://www.yumegaoka-soratos.com/

小学生のしなやかでフレッシュなアイデアから生まれる作品を通じて、あらゆる世代の環境や社会にやさしい行動の促進を目指すアワードです。企業・団体は、作品のテーマとなる「ミッション」を提供し、小学生は自分が好きな「ミッション」を選び、３コマ漫画、ポスター、１０秒以内の動画のいずれかを制作します。応募作品の中から、本アワードの審査委員が全体賞（計５作品）、相鉄グループなどの「ミッション」提供企業・団体が「ミッション賞」（ミッションごとに最大３作品）を選定し、制作者には表彰式で表彰状や賞品を授与します。なお、受賞作品は特設サイトの他、相鉄線各駅をはじめとする交通広告や商業施設などで公開します。

主催：一般社団法人ＳＷｉＴＣＨ・東急株式会社特別協賛：相鉄ホールディングス株式会社協力：日本航空㈱・YKK AP㈱・Petit Bateau Japan㈱プチバトージャパン・豊田通商㈱・日本テトラパック㈱・㈱明治・コアレックス信栄㈱・雪印メグミルク㈱・日本電気㈱・花王㈱・㈱商船三井

■募集要項

〇参加対象小学生〇ミッション内容特設サイトに順次掲載〇応募方法応募フォームから作品をアップロードして応募〇作品形式①3コマ漫画（縦横比16：9の横型3枚）②ポスター（縦横比16：9の横型1枚）③10秒以内の動画（縦横比16：9）〇応募可能数1人3ミッションまで（1ミッションにつき1作品のみ）〇参加費用無料（作品制作や応募に必要な通信費などは応募者負担）〇応募期間2025年11月1日（土）正午～2026年1月31日（土）23：59〇結果発表・表彰式結果発表：2026年2月18日（水）予定 特設サイトおよび受賞者へのメールにて発表表彰式：2026年3月8日（日） 会場：ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ スクランブルホール

