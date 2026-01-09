全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～」を1月12日（月）あさ７時～放送開始します。

１．番組概要

「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」で結ばれなかった二人のラブストーリーが展開されるということもあり注目を集めた、美しき刺客と若き当主による、予測不能な愛と裏切りのラブサスペンス。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/kumonohane/■画像クレジット：©BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

２．あらすじ

江湖に君臨する刺客組織の無鋒（むほう）に属する名もなき女は、没落した名家の一人娘・雲為衫（ユン・ウェイシャン）に成り済まし、無鋒を目の敵にする門派・宮門（きゅうもん）への潜入を命じられる。百年にわたり結束を誇り、いかなる隙も見せぬ宮門。そこに踏み入る唯一の方法は、“花嫁候補”としての仮面を被ること。雲為衫は命を懸けた潜入任務に身を投じるのだが、無鋒の真の思惑はそれだけではなかった。複数の刺客を花嫁として送り込み、さらに刺客潜伏の情報までもを故意に宮門へ流していたのだ。それを知った宮門の実質的な支配者・執刃（しゅうじん）は、花嫁候補全員の抹殺を命じる。一方、幼くして母を亡くし、冷徹な執刃である父に厳しく育てられてきた宮子羽（ゴン・ズーユー）は、父の非情な命令に背き、花嫁候補たちを密かに逃がそうと画策する中で、雲為衫と運命的な出会いを果たす。そんな中突然、宮子羽は父と兄が何者かに暗殺され、深い喪失の中で新たな執刃に任命され、重すぎる責務を背負うことになる――。

３．放送スケジュール

1月12日（月）あさ７時～ 放送スタート無料BS初放送毎週月～金曜日 あさ7時～（全33話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト宮子羽（ゴン・ズーユー）役：ジャン・リンホー（張凌赫）雲為衫（ユン・ウェイシャン）役：ユー・シューシン（虞書欣）宮尚角（ゴン・シャンジュエ）役：チョン・レイ（丞磊）上官浅（シャングワン・チエン）役：ルー・ユーシアオ（盧碰暁）宮遠徴（ゴン・ユエンジー）役：ティエン・ジアルイ（田嘉瑞）

５．スタッフ

監督・脚本：グー・シャオション／グオ・ジンミン

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。