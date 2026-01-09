ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー 生成AIで広がる “考える社会科” の授業デザイン ～ 生成AIと共に歩む学びの進化 ～ を、2026年1月17日(土)にオンライン開催いたします。本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。イベントURLhttps://mikasa-ggl-085.peatix.com/viewG-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制）https://www.facebook.com/groups/586849022687922

1月17日（土）開催の本イベントは、愛光学園 和田先生に 生成AIで広がる “考える社会科” の授業デザイン ～ 生成AIと共に歩む学びの進化 ～ をテーマにご教授いただきます。本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

この講座では、これまで“覚えるだけで退屈”と思われがちだった社会科のイメージを一新し、子どもたちが自ら問い、考え、議論する授業づくりを目指す講座となっています。生成AIを活用することで、資料分析・探究・対話的な学びをより深め、教員自身の授業改善にもつなげます。AIを単なるツールではなく“思考のパートナー”として活かすことで、社会科が本来持つ「考える力を育てる教科」へと進化していく。その一歩を、共に踏み出しましょう！

イベント詳細

生成AIで広がる “考える社会科” の授業デザイン ～ 生成AIと共に歩む学びの進化 ～■開催日時: 2026年 1月 17日(土) 20:00～21:30■形式: Google Meet 開催 ※​​お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。■参加費用: 無料■講師: 和田 誠（わだ まこと）先生愛光学園 社会科教諭Google for Education 認定イノベーター / トレーナー/コーチGEG Matsuyama 認定リーダーロイロ認定イノベーター / 授業デザイントレーナーなど著書「教師のためのChatGPT ホントに使えるプロンプト－授業・校務の大革命！(時事通信社)」「教師のためのChatGPT ホントに使えるプロンプト2 カスタムインストラクション編 授業・校務の大革命！(時事通信社)」「超かんたんスキルシリーズ5冊(時事通信社)」「GIGAスクール対応! 中学・高校社会科授業ICT活用ガイド(明治図書出版)」

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com※ Google for Education、Google Meet、Imagen、Gemini は Google LLC の商標です。