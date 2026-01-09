TRUSQUETTAでは、2026年最初のアップデートとして“お年玉企画”をご案内いたします。広告表現チェックツール「TRUSQUETTA」を提供する株式会社トラスクエタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：高橋 聡）は、「TRUSQUETTA」において、2026年よりアップロード可能なファイル容量の上限を従来の10MBから20MBへ拡大しました。これまで10MBを超える資料は、圧縮や分割などの前処理が必要となるケースがありましたが、上限拡大により、より多様な資料をそのままの形式でアップロードできるようになります。これにより、確認作業の効率化はもちろん、これまで容量の制約で対応しづらかった業務にも、柔軟に対応できる環境を実現します。

アップロードしやすくなる資料

● ページ数の多いカタログ・パンフレットPDF● 高解像度画像を含む広告素材● 情報量の多い営業資料／説明資料● 表現チェック対象となるWEB掲載資料・PDF提案書 など

代表コメント

株式会社トラスクエタ 代表取締役CEO 高橋 聡「確認したい資料を“加工せずそのまま扱える”ことは、広告表現チェック業務のスピードと品質に直結します。分割や圧縮といった前処理の手間を減らし、現場がより本質的な判断に集中できる環境を整えてまいります。」

今後の展開

TRUSQUETTAは、景品表示法・薬機法などの広告表現チェック業務の効率化と品質向上を支援するため、今後も機能改善を継続し、現場に寄り添うサービス提供を進めてまいります。

お問い合わせ

本リリースや、サービスに関しては以下よりお問い合わせください。https://trusquetta.net/contact/

株式会社トラスクエタE-MAIL：marketing@trusquetta.co.jpTEL：03-5937-1709＜会社概要＞・会社名：株式会社トラスクエタ・代表者：代表取締役CEO 高橋 聡・設立：2010年10月・所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目15-7 AMBRE 7F＜事業内容＞AIチェックツール「TRUSQUETTA」：https://trusquetta.net/