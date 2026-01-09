パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC のワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation（ソリューション インフィニティ ワークステーション）」より、NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwellを搭載したモデルを 2026年1月8日（木）から販売しております。

■ SOLUTION∞ Workstation

SOLUTION∞ Workstationは、AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計などの専門的な業務用途における高度な計算処理用途に最適なワークステーションです。プロフェッショナル向けのプロセッサーや、グラフィックスカードに、高い冷却性能をもったケースやクーラーを組合せ、一般的なパソコンと比較して、高負荷での長時間稼働において安定して動作するように設計、安心の国内生産に加え、標準で3年間の製品保証に対応しています。冷却力を重視したフルタワーパソコンに加えて、省スペーススリムタワーパソコンなど様々な用途やご利用になられる環境に応じてお選びいただける豊富なラインナップを取り揃えました。

SOLUTION∞ Workstation 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/solution_workstation.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260109_1&utm_content=nonpay

■ NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズについて

NVIDIA RTX PRO™ Blackwell シリーズは、AIや、クリエイティブ、エンジニアリング、デザインなどに最適なプロフェッショナル向けのワークステーション GPU です。画期的なNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用し、アクセラレーテッド コンピューティング、AI 推論、レイトレーシング、ニューラルレンダリング テクノロジを使用してプロフェッショナル向けの高度な要求に応えます。搭載された大容量メモリと強力なAI処理能力により、生成AIやLLMなどのAIモデルで生産性が向上しました。以前はクラウドやサーバーでないと困難であったAIワークロードを、ワークステーションを使用して処理できるようになりました。

■ キッティングサービスやフィールドサポートをご提供

SOLUTION∞ Workstationでは、お客様により安心して製品をお使い頂けるよう、ご要望に合わせて様々なキッティングサービスや設定設置、追加保守サービスをご提供可能です。詳しくは営業窓口までお気軽にご相談下さい。

■ モデルのご紹介

下記は、NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwellを搭載したワークステーションの例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SOLUTION-W115-LCRT98-BSX販売価格：1,998,000円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189916&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260109_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro for Workstations [DSP版] / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9980X / AMD TRX50 / DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 128GB(32GB×4) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7 / フルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：SOLUTION-W100-X242-BSX販売価格：729,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189912&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260109_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro for Workstations [DSP版] / インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー / インテル® W790 / DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7 / フルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：SOLUTION-W1B8-LCR99D-BSX販売価格：654,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189909&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260109_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9900X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7 / フルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-S08M-265F-BSX販売価格：399,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1189908&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260109_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell 16GB GDDR7 / スリムタイプ / microATX / 400W 80PLUS® BRONZE認証 TFX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

