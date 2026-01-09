ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥¹¥¡ª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMISPO¡ªÂÎ¸³²ñ2026¡×2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ～¡ØÌîµå¡Ù¡Ø¥¿¥°¥é¥°¥Óー¡ÙÂÎ¸³¤Ç¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¡ª～
ºå¿ÀÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µ×¿ÜÍ¦²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢¤Î¸òÎ®¿Í¸ýÁý²Ã¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®³Ø1Ç¯À¸～3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖMISPO¡ªÂÎ¸³²ñ2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMISPO!¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ°¤¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥¢¥¿¥Þ¡¢¥³¥³¥í¡¢¥«¥é¥À¤ò·ò¤ä¤«¤Ë°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢È¯°é¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤â°Û¤Ê¤ë½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤äÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤ÎºîÀï²ñµÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´10¼ïÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë¡¦Êá¤ë¡¦ÂÇ¤Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÌîµå¡×¤È¡¢ÂÊ±ß·Á¤Î¥Üー¥ë¤ò»²²Ã»ùÆ¸¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÅÏ¤·¹ç¤¦¡Ö¥¿¥°¥é¥°¥Óー¡×¡Ê¿·¼ïÌÜ¡Ë¤òºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì3ÎÝ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ëµå¾ìÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âµÇ°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³²ñ¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖMISPO!¡×¤Î¾ÜºÙ¡§ https://sports-service.mizuno.jp/school/multisports
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§MISPO¡ªÂÎ¸³²ñ2026
²ñ¾ì¡§ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì 3ÎÝ¥Ö¥ë¥Ú¥ó
³«ºÅÆü»þ¡§
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè1Éô 10¡§00-11¡§00
Âè2Éô 13¡§00-14¡§00
Âè3Éô 15¡§00-16¡§00
»²²ÃÎÁ¶â¡§¤ª»Ò¤µ¤Þ1Ì¾¤Ë¤Ä¤2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§
¾®³Ø1～3Ç¯À¸
¤´»²²Ã¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë1Ì¾¤ÎÉÕÅº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂÎ¸³Ãæ¤ËÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é³èÆ°ÆâÍÆ¤ÎÌÜÅªµÚ¤Ó²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ß¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²ñ¾ì¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢ÉÕÅº¤¤¤Ï1Ì¾¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¤´¹ØÆþ
https://l-tike.com/koshien-mizunomultisports-2026/
ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00
¢¨³Æ³«ºÅÏÈ¤ÇÀèÃå½ç¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Êç½¸¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÎÁ¶â¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÅÓ·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥íー¥½¥óWEB²ñ°÷¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¡Ê³Æ²ó18Ì¾¡Ë¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢Ê§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²²ÃÆÃÅµ¡§¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×Æþ´Û¡Ê¢¨¡Ë¡¦¡ÖBE-STADIUM KOSHIEN¡× 1¼ïÌÜÂÎ¸³¡Ê¢¨¡Ë
¡Ê¢¨¡Ë
¡¦ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¹Ã»Ò±à¥×¥é¥¹¡×¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×¤Ø¤ÎÆþ´ÛµÚ¤Ó¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡ÖBE-STADIUM KOSHIEN¡×¤Ç¤Î¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂÎ¸³¡Ê¤¤¤º¤ì¤«1²ó¡Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ´ÛµÚ¤ÓÂÎ¸³¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¡Ê»²²Ã¡Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ëç¿ôÊ¬¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¦Æþ´ÛµÚ¤ÓÂÎ¸³¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿MISPO¡ª2026ÂÎ¸³²ñ¤Î»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯·ô¤µ¤ì¤ë¡ÖÆþ´Û·ô ·ó ÂÎ¸³·ô¡×¤ò¤´ÍøÍÑ´õË¾¤Î»ÜÀß¼õÉÕ¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖÆþ´Û·ô ·ó ÂÎ¸³·ô¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü°Ê¹ß¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×µÚ¤Ó¡ÖBE-STADIUM KOSHIEN¡×¤ÏÄêµÙÆü¤Î¤Û¤«¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ´Û¤Î¤¿¤á¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡ÖÆþ´Û·ô ·ó ÂÎ¸³·ô¡×¤ÎÍ¸ú´ü´ÖÃæ¤Î³Æ»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡Ê～2·î¡Ë10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û16¡§30¡Ë¡Ê3·î¡Ë10¡§00～18¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û17¡§30¡Ë
¡Ú¡ÖBE-STADIUM KOSHIEN¡×±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¡Ê～2·î¡Ë10¡§00～18¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ17¡§40¡Ë¡Ê3·î¡Ë10¡§00～19¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ18¡§40¡Ë
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¡ü¼çºÅ¡§ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡¢¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¶¦ºÅ¡§
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ë¤È¤·¤¿¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢³èÀ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡ÊÀ¾µÜ»Ô¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¡¢Åö¼Ò Åù¡Ë
¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ë¤È¤·¤¿¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢³èÀ²½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ù¤È¤Ï
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´±Ì±Ï¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢¤Î¸òÎ®¿Í¸ýÁý²Ã¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2019Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï PRÇÞÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢Æø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¹Ã»Ò±à¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê https://koshien-style.com/ ¡Ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤´Ãí°Õ
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Î²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥º¥Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯ー¥ëMISPO!¡×¤Î¹Ã»Ò±à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÍèÅª¤ÊµòÅÀÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤Î»²¹Í¤Ë¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼çºÅ¼ÔµÚ¤Ó´Ø·¸³ÆÃÄÂÎ¤ÎÀÕ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆÅù¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÊÖ¶â¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ïºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î3ÎÝ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤â´Þ¤á¤Æ±¿Æ°·¤¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Ô¥ó¥Òー¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ø²æ¤ä¤½¤ÎÂ¾»ö¸ÎÅù¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢¼çºÅ¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼çºÅ¼Ô¤ÎµöÂú¤ò¼õ¤±¤¿Âè»°¼Ô¤¬µÏ¿¡¦¹Êó¡¦ÊóÆ»¤ÎÌÜÅª¤Ç¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Ï¡¢¥Á¥é¥·¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¹¹ð¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅù¤ÇÍøÍÑ¡¦¸ø³«¡ÊÈÎÇä¡¢¹¹ð¤Î¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¿¤¤¤»¤Ä¡É¤¬¥®¥å¥Ã¤È¡£¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î²¼¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤¿¤¤¤»¤Ä¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºå¿À¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿®Íê¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://www.hanshin.co.jp/
¥ê¥êー¥¹¡¡https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/8a71bfa72e478e5d4d04328cbaa95494d9c43f62.pdf
È¯¹Ô¸µ¡§ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1-16-1