『城とドラゴン』でグルチャカップ本戦が1月10日（土）6:00より開催！グルチャP到達ミッションも開催
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2026年1月10日（土）より「グルチャカップ本戦」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338793&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
1月10日（土）6:00から「グルチャリーグ」と予選を勝ち抜いた強豪グルチャによる「グルチャカップ本戦」を開催！対戦相手のグループチャット「ライバルグルチャ」と“グルチャP”を競い合い、勝敗報酬としてルビー、ドラゴンメダル、きびだんごが獲得できます。またグルチャ内ランキング報酬として、グレードに応じた規定順位内のグルチャの全メンバーはドラゴンメダルを獲得。さらにグルチャカップ終了時、「貢献度」が「5000」を超えたメンバーはボーナス報酬を獲得できます。加えて既定のグルチャPに到達するとドラゴンメダルがもらえる「グルチャP到達ミッション」も併催。グルチャのメンバーと一緒に報酬を狙いましょう！
「リーグ」開催
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年1月10日（土）6:00 ～ 1月12日（月・祝）23:59
◎グルチャリーグ
「グルチャリーグ」は、ゲーム内のグループチャットからリーグに参加すると獲得できる"グルチャP"を競うイベントです。グループチャットのメンバーと協力して集めた合計ポイントで決まるランキングに応じてルビーやドラゴンメダルなどの報酬が手に入ります。
◎グルチャカップ（本戦）
先に行われた「グルチャカップ予選」の全体ランキング上位1000位以内のグループチャットが、対戦相手のグループチャット「ライバルグルチャ」と“グルチャP”を競い合い勝敗を決します。特に「ライバルグルチャ」とマッチングし勝利すると、“グルチャP”が通常の3倍手に入ります。勝敗報酬としてルビー、ドラゴンメダル、きびだんごが獲得できます。またグルチャ内ランキング報酬として、グレードに応じた規定順位内のグルチャの全メンバーはドラゴンメダルを獲得。さらにグルチャカップ終了時に「貢献度」が「5000」を超えたメンバーはボーナス報酬を獲得できます。
※「グルチャカップ」は予選1,000位以内のグルチャかつ、エントリーを済ませたグルチャのみが参加可能です
※「グルチャカップ」の詳細やランキング報酬はゲーム内トピックスに記載されておりますので、必ずご確認ください
◎グルチャP到達ミッション
上記期間中、「大盛りグルチャP到達ミッション」を開催いたします。本ミッションでは、参加中のグループチャットが特定の“グルチャP”に到達すると自動的に報酬が配布されます。
■報酬内容
1000P “ドラゴンメダル”×25枚
2000P “ドラゴンメダル”×50枚
3000P “ドラゴンメダル”×100枚
5000P “ドラゴンメダル”×150枚
◎リーグP減少なしキャンペーン
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338793&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
1月10日（土）6:00から「グルチャリーグ」と予選を勝ち抜いた強豪グルチャによる「グルチャカップ本戦」を開催！対戦相手のグループチャット「ライバルグルチャ」と“グルチャP”を競い合い、勝敗報酬としてルビー、ドラゴンメダル、きびだんごが獲得できます。またグルチャ内ランキング報酬として、グレードに応じた規定順位内のグルチャの全メンバーはドラゴンメダルを獲得。さらにグルチャカップ終了時、「貢献度」が「5000」を超えたメンバーはボーナス報酬を獲得できます。加えて既定のグルチャPに到達するとドラゴンメダルがもらえる「グルチャP到達ミッション」も併催。グルチャのメンバーと一緒に報酬を狙いましょう！
「リーグ」開催
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
【開催期間】2026年1月10日（土）6:00 ～ 1月12日（月・祝）23:59
◎グルチャリーグ
「グルチャリーグ」は、ゲーム内のグループチャットからリーグに参加すると獲得できる"グルチャP"を競うイベントです。グループチャットのメンバーと協力して集めた合計ポイントで決まるランキングに応じてルビーやドラゴンメダルなどの報酬が手に入ります。
◎グルチャカップ（本戦）
先に行われた「グルチャカップ予選」の全体ランキング上位1000位以内のグループチャットが、対戦相手のグループチャット「ライバルグルチャ」と“グルチャP”を競い合い勝敗を決します。特に「ライバルグルチャ」とマッチングし勝利すると、“グルチャP”が通常の3倍手に入ります。勝敗報酬としてルビー、ドラゴンメダル、きびだんごが獲得できます。またグルチャ内ランキング報酬として、グレードに応じた規定順位内のグルチャの全メンバーはドラゴンメダルを獲得。さらにグルチャカップ終了時に「貢献度」が「5000」を超えたメンバーはボーナス報酬を獲得できます。
※「グルチャカップ」は予選1,000位以内のグルチャかつ、エントリーを済ませたグルチャのみが参加可能です
※「グルチャカップ」の詳細やランキング報酬はゲーム内トピックスに記載されておりますので、必ずご確認ください
◎グルチャP到達ミッション
上記期間中、「大盛りグルチャP到達ミッション」を開催いたします。本ミッションでは、参加中のグループチャットが特定の“グルチャP”に到達すると自動的に報酬が配布されます。
■報酬内容
1000P “ドラゴンメダル”×25枚
2000P “ドラゴンメダル”×50枚
3000P “ドラゴンメダル”×100枚
5000P “ドラゴンメダル”×150枚
◎リーグP減少なしキャンペーン
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。