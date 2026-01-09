乃村工藝社が空間デザインに携わったプロジェクトが 「第33回 Asia Pacific Interior Design Awards」にて受賞











贈賞式 左よりデザイナー 谷清鳳、プランナー 廣田晃平、デザイナー 鈴木健太、山口茜、青野恵太、安藤陽介、岩木友佑、久兼将弘、竹内宏法乃村工藝社が空間づくりに携わったプロジェクトが、「第33回 Asia Pacific Interior Design Awards（APIDA）」 にて受賞いたしました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめ、ご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。APIDA （ASIA PACIFIC INTERIOR DESIGN AWARD）APIDAは、香港インテリアデザイン協会（HKIDA）が1992年から主催するデザインアワード。インテリアデザインのプロフェッショナルな水準と倫理を促進し、優れたインテリアデザインプロジェクトやデザイナーを高く評価することを目的としており、今年で33回目を迎えました。独創性と革新性、機能性、空間計画、美しさなどの観点から審査されています。受賞プロジェクトtokeru（N4リクルーティングスペース）受賞：Silver、Judge's Choice(Andrea Ponti)カテゴリー：Work Spacenull²受賞：Silverカテゴリー：Installation & Exhibition Spaceクライアント：一般社団法人計算機と自然様ノモの国https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-panasonic-group-pavilion-the-land-of-nomo/受賞：Distinctionカテゴリー：Installation & Exhibition Spaceクライアント：パナソニック ホールディングス株式会社様THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/the-osaka-station-hotel-autograph-collection/受賞：Excellenceカテゴリー：Hotel Spaceクライアント：株式会社ジェイアール西日本ホテル開発様ESPRIT C. KEI GINZAhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/esprit-c-kei-ginza/受賞：Excellenceカテゴリー：Food Spaceクライアント：株式会社虎玄様