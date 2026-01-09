乃村工藝社が空間デザインに携わったプロジェクトが 「第33回 Asia Pacific Interior Design Awards」にて受賞

贈賞式　左よりデザイナー 谷清鳳、プランナー 廣田晃平、デザイナー 鈴木健太、山口茜、青野恵太、安藤陽介、岩木友佑、久兼将弘、竹内宏法

乃村工藝社が空間づくりに携わったプロジェクトが、「第33回 Asia Pacific Interior Design Awards（APIDA）」 にて受賞いたしました。この場を借りて、クライアントの皆さまをはじめ、ご協力をいただきましたすべての方々に心よりお礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間を、そして歓びと感動を提供し続けてまいります。

APIDA （ASIA PACIFIC INTERIOR DESIGN AWARD）

APIDAは、香港インテリアデザイン協会（HKIDA）が1992年から主催するデザインアワード。インテリアデザインのプロフェッショナルな水準と倫理を促進し、優れたインテリアデザインプロジェクトやデザイナーを高く評価することを目的としており、今年で33回目を迎えました。独創性と革新性、機能性、空間計画、美しさなどの観点から審査されています。

受賞プロジェクト

tokeru（N4リクルーティングスペース）

https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/nomura-recruiting-space-tokeru/

受賞：Silver、Judge's Choice(Andrea Ponti)

カテゴリー：Work Space

null²

受賞：Silver

カテゴリー：Installation & Exhibition Space

クライアント：一般社団法人計算機と自然様

ノモの国

https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-panasonic-group-pavilion-the-land-of-nomo/

受賞：Distinction

カテゴリー：Installation & Exhibition Space

クライアント：パナソニック ホールディングス株式会社様

THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection

https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/the-osaka-station-hotel-autograph-collection/

受賞：Excellence

カテゴリー：Hotel Space

クライアント：株式会社ジェイアール西日本ホテル開発様

ESPRIT C. KEI GINZA

https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/esprit-c-kei-ginza/

受賞：Excellence

カテゴリー：Food Space

クライアント：株式会社虎玄様






















本件に関するお問合わせ先

株式会社乃村工藝社　ブランドコミュニケーション室　prs@nomura-g.jp

